به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، محمد جلیلی سرپرست مرکز جذب، امور اعضای هیات علمی و نخبگان افزود: فرآیند صدور مجوز فراخوان «بیست و دومین جذب هیأت علمی» علوم پزشکی با همکاری هیأت عالی جذب شورایعالی انقلاب فرهنگی و سازمان اداری و استخدامی کشور در حال نهاییشدن است و پس از دریافت تأییدیههای لازم از جمله از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، آگهی رسمی آن منتشر خواهد شد. تمامی مقدمات اجرایی شامل تدوین ضوابط و شیوهنامهها، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی، و بهروزرسانی سامانه ثبتنام انجام شده است.
جلیلی گفت: اعضای هیأت علمی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی به شمار میروند. وزارت بهداشت بهدلیل طولانی بودن فرآیندهای اداری و اخذ مجوز جذب هیأت علمی و نیز روند تایید صلاحیتهای علمی و عمومی داوطلبان در سالهای اخیر معمولاً یک نوبت فراخوان در هر سال اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: بررسی آمارها نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود سه هزار عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت جذب شدهاند، در حالی که در همین بازه زمانی دستکم یکهزار و ۷۴۶ نفر از چرخه خدمت خارج شدهاند. این روند در شرایطی رقم خورده که ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی کشور طی این سالها حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.
این مقام مسؤول گفت: نیازسنجی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در سال جاری با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است و نتایج پس از بررسی شاخصهایی نظیر پستهای بلاتصدی و الزامات آمایش سرزمینی، برای اخذ مجوز به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که با اعلام فراخوان تا پایان اسفندماه جاری، فرآیند بررسی پرونده داوطلبان و جذب نیروهای مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
