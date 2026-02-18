تعیین تکلیف کاروانسرای شاه عباسی دامغان؛ خلع ید پیمانکار فعلی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبر پور صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل مرتبط با کاروانسرای شاه عباسی دامغان در فرمانداری این شهرستان اعلام کرد: ضرورت دارد که تصمیمات لازم برای تعیین تکلیف این بنای ارزشمند تاریخی گرفته شود.

وی از عدم عمل به تعهدات از سوی پیمانکار فعلی کاروانسرای شاه عباسی دامغان خبر داد و ابراز کرد: متاسفانه به دلیل این ترک فعل عملیات مرمت و بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی دامغان معطل مانده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دامغان با بیان اینکه صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی کشور می بایست خلع ید این پیمانکار را در دستور کار قرار دهد، تاکید کرد: تلاش می کنیم تا شرایط را برای واگذاری کاروانسرای شاه عباسی دامغان به سرمایه گذار جدید در کوتاه ترین زمان ممکن مهیا کنیم.

اکبر پور با بیان اینکه شهرداری دامغان هم یکی از گزینه های واگذاری کاروانسران است که باید درباره آن تصمیم گیری شود، بیان کرد:هدف میراث فرهنگی احیا و بهره برداری از ظرفیت عظیم کاروانسرای شاه عباسی دامغان به عنوان یک اصالت تاریخی و یک مجموعه فرهنگی و گردشگری است.

وی با بیان اینکه بهره برداری از این بنای ارزشمند می تواند یک جاذبه دیگر گردشگری را هم برای شهرستان دامغان فراهم سازد، گفت: به زودی گزارش فنی وضعیت فعلی بنای کاروانسرای شاه عباسی دامغان برای تصمیم گیری نهایی به صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی کشور ارسال می شود.