به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار احمدی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی و عملیات دقیق پلیسی موفق شدند سه سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

سرپرست پلیس آگاهی لرستان، ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه، متهمان به ۱۲ فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ احمدی، تأکید کرد: طرح‌های مقابله با سرقت و برخورد با مجرمان سابقه‌دار با قاطعیت در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق شماره‌تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.