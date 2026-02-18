رئیس مجلس شائبه ها را برطرف کند/ کاری نکنند در مورد برخی افشاگری کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی با اشاره به اختصاص بودجه به فدراسیون های ورزشی گفت: این که محلس شورای اسلامی جدا از اعتبارات وزارت ورزش بودجه ای را برای فدراسیون ها در نظر گرفته است جای تقدیر و تشکر دارد چرا که هر میزان حمایت از ورزش صورت بگیرد می‌تواند به توسعه رشته‌های مختلف کمک کند.

وی ادامه داد: حالا که این بودجه برای فدراسیون ها در نظر گرفته شده است انتظار می رود در توزیع و تخصیص آن عدالت رعایت و مشخص شود که براساس چه شاخصی تخصیص داده شده است. متاسفانه آنچه مشاهده کردیم بی عدالتی و رعایت نشدن حق برخی فدراسیون هاست.

وی ادامه داد: این بودجه متعلق به بیت‌المال است و طبیعتاً باید به صورت عادلانه و بر مبنای شاخص‌ها و امتیازبندی مشخص میان فدراسیون‌ها توزیع شود. انتظار ما این است که معیارهای تخصیص به‌صورت شفاف اعلام شود تا مشخص شود بر چه اساسی برخی رشته‌ها سهم‌های قابل توجه دریافت کرده‌اند و برخی دیگر عملاً نادیده گرفته شده‌اند. متأسفانه شائبه‌هایی درباره نقش لابی‌ها و رایزنی‌ها در این تقسیم‌بندی مطرح شده که لازم است هرچه سریع‌تر برطرف شود. در غیر این صورت ناچاریم در مورد برخی نمایندگان مجلس افشاگری کنیم.

رئیس فدراسیون جودو خاطرنشان کرد: ما در آستانه بازی‌های آسیایی قرار داریم و حدود هفت تا هشت ماه دیگر این رویداد مهم پیش‌روی ورزش ایران است. معمولاً پس از پایان مسابقات کمیته‌هایی برای بررسی علل ناکامی‌ها و شکست تشکیل می‌شود ولی پیشنهاد ما این است که الان که زمان داریم و به شکست نرسیده ایم کمیته‌ای برای نحوه توزیع این بودجه تشکیل شود تا عدالت در تقسیم منابع رعایت شود. اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد باید نگاه به همه فدراسیون‌ها به‌ویژه رشته‌های المپیکی باشد که قطعاً برای موفقیت در رویدادهای بین‌المللی نیازمند پشتیبانی جدی هستند.

وی افزود: اینکه برخی رشته‌ها ارقام قابل توجهی دریافت کنند و در مقابل رشته‌هایی که در خط مقدم افتخارآفرینی هستند از این حمایت بی‌بهره بمانند به هیچ وجه قابل قبول نیست. چنین روندی علاوه بر ایجاد نارضایتی می‌تواند به عملکرد کاروان ایران در رویدادهای پیش‌رو لطمه بزند. انتظار ما این است که مسئولان مربوطه از جمله ریاست مجلس با ورود به این موضوع شفاف‌سازی لازم را انجام دهند و اجازه ندهند شائبه بی‌عدالتی در فضای ورزش کشور باقی بماند.

آرش میراسماعیلی با اشاره به شرایط خاص رشته جودو و تعلیقی که چند سال به آن لطمه زد، گفت: فدراسیون ما طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی از جمله تعلیق مواجه بوده و با وجود همه محدودیت‌ها تلاش کرده در مسیر آرمان‌های کشور حرکت کند. در دو سال اخیر با حمایت‌های وزارت ورزش روند رو به رشدی داشته‌ایم، مربی خارجی جذب کرده‌ایم و برنامه‌های برون‌مرزی را دنبال می‌کنیم اما در تقسیم بودجه اخیر هیچ سهمی برای ما در نظر گرفته نشده که این موضوع موجب گلایه‌مندی جدی است.

وی در پایان تصریح کرد: درخواست ما تقابل یا ایجاد حاشیه نیست بلکه تأکید بر اجرای عدالت است. اگر قرار است بودجه‌ای به ورزش اختصاص یابد باید بر اساس شاخص‌های کارشناسی، امتیازبندی شفاف و با حضور نمایندگان مجلس و متخصصان ورزش توزیع شود. همه ما زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنیم و هدف‌مان اعتلای ورزش کشور است ولی تحقق این هدف بدون رعایت عدالت در تخصیص منابع امکان‌پذیر نخواهد بود.