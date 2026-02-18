به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مراسم تودیع و معارفه سرپرست دبیری فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ظهر امروز با حضور سرپرست فدراسیون و کلیه پرسنل برگزار شد.

در این مراسم سعید سرخه با حکم محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب و معرفی شد.

همچنین در این آیین از زحمات و تلاش‌های علیرضا بسیح در مدت تصدی مسئولیت دبیری فدراسیون تقدیر و تشکر به عمل آمد و برای وی در ادامه مسیر کاری آرزوی موفقیت شد.

اسدمسجدی در این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش دبیری در پیشبرد امور اجرایی و اداری فدراسیون ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجربیات سرپرست جدید شاهد ارتقای هرچه بیشتر نظم سازمانی و تسریع در تحقق اهداف فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان باشیم.