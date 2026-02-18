به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این تفاهم‌نامه با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقت و فناوری و برخی مدیران ارشد بانک صادرات ایران، به امضای محسن سیفی و مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع این وزارت‌خانه رسید.

علم و فناوری، ابزار ضروری برای امنیت کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست با استقبال از توسعه همکاری با بانک صادرات ایران، گفت: حفظ، بقا، توسعه و امنیت ایران امروز با تمامی دشواری‌ها، وابسته به رشد علم و توسعه فناوری است و علم و فناوری تبدیل به یک ابزار ضروری برای امنیت کشور است.

حسین سیمایی با بیان اینکه مسیر منابع به سمت علوم و فناوری در کشور رضایت‌بخش نیست، گفت: بانک صادرات ایران امروز با هوشمندی و احساس وظیفه در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، امکانات خود را در این مسیر قرار داده است و سرمایه‌گذاری در این زمینه قطعا با بهره‌وری بالایی همراه خواهد بود.

وی افزود: تخصیص منابع به سمت نهاد علم به عنوان شایسته‌ترین بخش‌ها به صرف حمایت از نخبگان و نخبه‌پروری خواهد شد.

بانک صادرات ایران، الگوی شبکه بانکی در توسعه علم

وزیر علوم با بیان اینکه هرچه دانشگاه بهتر و بیشتر رشد کند، زندگی مردم بهتر و آسوده‌تر خواهد شد، افزود: امروز به دلیل به‌روز نبودن زیرساخت‌های لازم، کشورهای همسایه در اغلب رشته‌های دانش‌بنیان، چشم به جوانان تحصیل‌کرده ما دارند و ما باید برای حمایت از نخبگان تحصیل‌کرده از آنها حمایت کنیم.

سیمایی گفت: بانک صادرات ایران را با وجود داشتن برند خوب، باید بانک فرهیختگان نیز نامید و حمایت این بانک از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید برای سایر بانک‌ها، الگو شود.

وی انعقاد این تفاهم‌نامه را ارتباطی برد برد بین صنعت و فناوری ارزیابی کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری و مهارت‌محوری در اهداف و برنامه‌ها در قالب این تفاهم‌نامه استفاده کرد و در عین حال امکان آموزش دانشجویان بر اساس امکانات بانک در دوره‌های بانکی و پولی، بیشتر فراهم شود و سودمندی و تعامل را در پی داشته باشد و بانک صادرات ایران مثل همیشه خوش بدرخشد.

بانک صادرات ایران، با تمام ظرفیت در خدمت به دانشگاه

مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز در این نشست با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهم‌نامه، جایگاه این بانک را خاطرنشان کرد و گفت: بانک صادرات ایران با ظرفیت‌های موجود و تاریخ ۷۴ ساله خود، گسترده‌ترین پوشش جغرافیایی داخل و خارج از کشور را دارد با داشتن بیش از ۴۰ میلیون مشتری، تقریبا هر ایرانی واجد شرایط در بانک صادرات ایران حساب دارد و اعتماد عمومی و اجتماعی مردم را به خود جلب کرده است.

محسن سیفی افزود: وظیفه داریم ضمن ارائه خدمات به تمامی مردم جامعه، به مجموعه همکاران، اساتید، دانشجویان و دانشگاه‌های کشور، نیز خدمت کنیم. همه ما به مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نظر اخلاقی، علمی و عملی بدهکار هستیم و یکی از دغدغه‌های ما کمک به جبران زحمات این وزارت‌خانه برای دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان سراسر کشور است.

کمک به علم و دانش، مسئولیت اجتماعی بانک‌ها

سیفی ادامه داد: حضور بانک صادرات ایران در کنار مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ظرفیت بزرگی برای ادای مسئولیت اجتماعی نیز فراهم کرده است.

وی برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های بانک برای ارائه خدمات به مجموعه وزارت علوم اعلام آمادگی کرد و افزود: بانک صادرات ایران آمادگی دارد همزمان با ارائه امکانات و زیرساخت‌های خود، از امکانات وزارت علوم در جهت هم‌افزایی در کسب توفیقات مضاعف برای رسیدن به اهداف عالیه دو مجموعه استفاده کند.