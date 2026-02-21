به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز شنبه دوم اسفند با برگزاری یک دیدار پیگیری میشود که در آن تیم فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان ذوبآهن اصفهان خواهد بود.
فولاد که هدایت آن بر عهده حمید مطهری است، در نیمفصل دوم نتایج قابل قبولی کسب کرده و توانسته با بهبود عملکرد خود، فاصلهاش را با انتهای جدول افزایش دهد. شاگردان مطهری حالا امیدوارند با کسب امتیاز کامل این دیدار، روند رو به رشد خود را ادامه دهند.
در سوی مقابل، ذوبآهن پس از کسب نتایج نهچندان مطلوب با قاسم حدادیفر، تصمیم به تغییر کادر فنی گرفت و جلال امیدیان هدایت این تیم را بر عهده گرفت. امیدیان در نخستین تجربه سرمربیگری خود روی نیمکت گاندوها موفق شد برابر فجرسپاسی به پیروزی برسد، اما در هفته بیستم مقابل آلومینیوم اراک تن به شکست داد تا کار او همچنان با فراز و نشیب همراه باشد.
نکته قابل توجه اینکه هر دو تیم در هفته بیست و یکم به میدان نرفتند. فولاد قرار بود برابر تراکتور و ذوبآهن نیز باید مقابل سپاهان صفآرایی میکرد، اما با توجه به حضور این دو تیم در رقابتهای آسیایی، دیدارهای هفته بیست و یکم آنها لغو و به زمان دیگری موکول شد. به این ترتیب فولاد و ذوبآهن با استراحت بیشتری نسبت به سایر تیمها به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
دیدار رفت دو تیم در فصل جاری با تساوی یک بر یک به پایان رسید. همچنین در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم، فولاد ۴ بار به پیروزی رسیده، ذوبآهن ۳ برد کسب کرده و ۳ دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است؛ آماری که نشاندهنده رقابت نزدیک دو تیم در سالهای اخیر است.
فولاد در صورت کسب پیروزی ۲۸ امتیازی خواهد شد و می تواند تا دو رده در جدول صعود کند و تیم ذوب آهن هم که با ۱۹ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد می تواند تا دو رده صعود کند.
این مسابقه از ساعت ۱۹ و با قضاوت سعاد وفاپیشه در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهد شد تا پرونده روز دوم هفته بیست و دوم لیگ برتر بسته شود.
