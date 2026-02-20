احمد اسماعیلزاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه این وزارتخانه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر بر ضرورت کنترل چاقی و اصلاح الگوی تغذیهای بهویژه در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه روز جهانی مبارزه با چاقی ۱۶ اسفند در تقویم جهانی ثبت شده است، اظهار داشت: به دلیل تقارن این روز با ماه مبارک رمضان، مراسم امسال یک روز زودتر برگزار شد تا از ظرفیت این ماه برای افزایش آگاهی عمومی استفاده شود.
چاقی؛ زمینهساز بیماریهای مزمن
اسماعیلزاده ادامه داد: چاقی عامل زمینهای بسیاری از بیماریهای غیرواگیر از جمله دیابت نوع ۲، بیماریهای قلبی و عروقی و فشار خون بالا است. اگر بتوانیم حتی روند افزایشی چاقی در کشور را متوقف کنیم، گام بزرگی در پیشگیری از این بیماریها برداشتهایم.
رمضان؛ فرصتی برای کنترل وزن
وی با بیان اینکه ماه رمضان میتواند فرصتی مناسب برای مدیریت وزن و کاهش چربی بدن باشد، افزود: نوع و میزان غذایی که در فاصله افطار تا سحر مصرف میشود تعیینکننده است و در صورت رعایت تعادل، این ماه میتواند به بهبود وضعیت تغذیهای افراد کمک کند.
توصیههای تغذیهای برای افطار
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه توصیه کرد: افطار با یک لیوان آب یا چای کمرنگ و یک تا دو عدد خرما آغاز شود تا قند خون بهتدریج تنظیم شود. پس از آن مصرف سوپ، آش یا غذاهای آبکی سبک پیشنهاد میشود.
وی تأکید کرد: وعده شام باید سبک باشد و از مصرف غذاهای سرخکرده، پرچرب و حجیم پرهیز شود. نان و پنیر، سبزیجات و غذاهای پختنی کمچرب انتخابهای مناسبتری هستند.
اهمیت حذف نکردن سحری
اسماعیلزاده همچنین با تأکید بر اهمیت وعده سحری گفت: حذف سحری میتواند باعث افزایش اشتها و پرخوری در افطار شود. سحری باید شامل نان سبوسدار، منابع پروتئینی مانند تخممرغ یا لبنیات، سبزیجات و آب کافی باشد. همچنین باید از مصرف غذاهای بسیار شور، چرب یا شیرین که موجب تشنگی و گرسنگی بیشتر در طول روز میشوند، خودداری کرد.
وی در پایان گفت: با استمرار برنامههای آموزشی و همکاری دستگاههای مختلف، روند رو به افزایش چاقی در کشور کنترل شده و گام مؤثری در کاهش بار بیماریهای غیرواگیر برداشته شود.
نظر شما