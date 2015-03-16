به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین، ولی وندایی اظهارداشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان قزوین موفق به دستگیری 70 خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر در استان شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان البرز قزوین در راستای اجرای طرح پاک‌سازی مناطق آلوده 22 خرده فروش و نگهدارنده مواد را دستگیر و 141 گرم از انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره اینکه طرح پاک‌سازی مناطق آلوده در سراسر استان اجرا می‌شود، بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان بویین‌زهرا نیز در راستای همین طرح موفق به دستگیری 20 خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر در این شهرستان شدند.

وندایی با بیان اینکه با اجرای طرح پاک‌سازی مناطق آلوده قصد کنترل خرید و فروش مواد مخدر در قزوین را داریم، عنوان کرد: همچنین در قزوین هشت نگهدارنده مواد مخدر، در تاکستان سه نگهدارنده و در آوج یک نگهدارنده تاکنون دستگیر شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه طرح پاک‌سازی مناطق آلوده در سال آینده نیز اجرا می‌شود، تصریح کرد: طرح پاک‌سازی مناطق آلوده در قزوین آغاز شده و تا روزهای پایانی سال نیز ادامه خواهد داشت.

کلاهبرداری 1.5 میلیاردی مشاور املاک در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از دستگیری یک مشاور املاک به دلیل کلاهبرداری از مردم به مبلغ 1.5 میلیارد ریال در استان خبر داد.

علی‌حسین حسینی‌نژاد در این باره گفت: به دنبال مراجعه و اعلام شکایت فردی مبنی بر متواری شدن یک مشاور املاک پس از دریافت مقادیری پول با وعده پرداخت سود ماهانه به وی، موضوع بررسی و در دستور کار پلیس آگاهی قزوین قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات مأموران مشخص شد که این مشاور املاک مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال را از 11 نفر با ترفند رهن پول و پرداخت سود ماهانه دریافت کرده و متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی پلیس مخفی‌گاه متهم در یکی از مناطق استان تهران مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

حسینی‌نژاد ادامه داد: متهم در بازجویی فنی پلیس به جرم خود اعتراف کرد و با قرار سنگین روانه زندان شد.

این مسئول از مردم خواست: با عمل کردن به قوانین الهی از طمع پرهیز کنند و فریب وعده‌های وسوسه‌کننده افراد کلاهبردار را نخورند.

کشف بیش از 18 هزار عدد مواد محترقه در قزوین

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین از کشف 18 هزار و 833 عدد انواع مواد محترقه در این استان خبر داد.

حیدر محمدی در این باره اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان‌های آبیک، آوج، البرز و تاکستان در 6 اقدام تعداد 18 هزار و 833 عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.

وی افزود: در نخستین اقدام روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آبیک هنگام گشت‌زنی در سطح شهر از یک دستفروش که اقدام به فروش انواع محترقه می‌کرد تعداد چهار هزار و 500 عدد مواد محترقه کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین بیان کرد: همچنین مأموران کلانتری شهرستان آوج روز گذشته در بازرسی از چند واحد صنفی یک هزار و 322 عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.

محمدی ادامه داد: با دستگیری سه فروشنده مواد محترقه از سوی مأموران انتظامی شهرستان البرز در روز گذشته تعداد 12 هزار و 233 عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

این مسئول عنوان کرد: مأموران انتظامی شهرستان تاکستان نیز یک واحد صنفی را در این شهرستان مورد بازدید قرار دادند که تعداد 778 عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.