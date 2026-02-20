عملکرد بهتر سپاهان نسبت به استقلال در آسیا + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان به‌عنوان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲، پس از صعود از مرحله گروهی، در مرحله یک‌هشتم نهایی با شکست مقابل الحسین اردن و الاهلی قطر از دور رقابت‌ها حذف شدند و پرونده نمایندگان ایران در این فصل بسته شد.

نگاهی به آمار ارائه شده توسط سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نشان می‌دهد که سپاهان نسبت به استقلال عملکرد بهتری داشته است.

* در بخش بیشترین موقعیت‌های ایجاد شده توسط بازیکنان، ریکاردو آلوز و احسان حاج‌صفی از سپاهان با ۱۸ و ۱۷ موقعیت به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم برترین بازیکنان قرار گرفتند.

* در بخش بیشترین تعداد سانتر روی دروازه‌ها، ریکاردو آلوز با ۳۸ سانتر در رتبه چهارم قرار گرفت.

* از نظر تعداد شوت‌ها توسط تیم‌ها، سپاهان با ثبت ۱۲۸ شوت، در جایگاه چهارم قرار گرفت.

* در نهایت، در بخش دقت پاس تیم‌ها، سپاهان با ۸۵ درصد و استقلال با ۸۳ درصد، به ترتیب در رتبه‌های هشتم و دهم قرار گرفتند.