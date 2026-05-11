جدایی یک لژیونر از تیم فوتبال سپاهان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا و آسیب‌دیدن برخی مراکز صنعتی کشور، با مشکلات جدی مالی و بودجه‌ای برای فصل آینده مواجه شده است.

در همین شرایط، این باشگاه اصفهانی برای جبران کسری بودجه خود قصد دارد علاوه بر فروش تعدادی از بازیکنان، بخش قابل توجهی از نفرات خارجی خود را نیز در فهرست خروج قرار دهد.

در این میان، وضعیت محمدمهدی محبی که در نیم‌فصل دوم لیگ بیست‌وپنجم به صورت قرضی از باشگاه الاتحاد کلبا امارات برای تقویت خط حمله سپاهان به این تیم اضافه شده بود، مشخص شده است. طبق برنامه، این بازیکن پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به باشگاه اماراتی خود بازمی‌گردد و با توجه به ناتوانی سپاهان در پرداخت مبلغ رضایت‌نامه و جذب دائمی او، این بازیکن برای فصل آینده جایی در ترکیب زردپوشان نخواهد داشت. این بازیکن اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارد و امیدوار است تا در لیست نهایی امیر قلعه نویی برای حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گیرد.

همچنین باشگاه سپاهان در فصل آینده احتمالاً تمرکز خود را تنها بر تیم‌های پایه و تیم فوتبال بزرگسالان خواهد گذاشت و ادامه فعالیت در سایر رشته‌های ورزشی با ابهام و احتمال کاهش جدی همراه است.