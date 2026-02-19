پزشکیان: مساجد تبدیل به پناهگاه مردم شود؛ وصل دولت به نهادهای مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان لرستان خطاب به حاضران اظهار داشت: گلایه های شما را قبول داریم و با تمام توان تلاش می کنیم با مردم ارتباط خود را قوی تر کنیم.

محله محوری و مسجدمحوری و مدرسه محوری را دنبال می کنیم

وی گفت: در این راستا بحث های محله محوری، مسجدمحوری و مدرسه محوری را دنبال می‌کنیم و هر یک از مسائل نیاز به لشکری دارد که اراده کنند بیایند و تلاش و همکاری کنند.

پزشکیان با بیان اینکه در رابطه با حوزه بهداشت و درمان جلسات ویژه ای داریم، تصریح کرد: روندی که به اینجا رسیده اگر بخواهد اصلاح شود زمان‌بر است، البته کار سختی هم هست.

در بهداشت و درمان پول کم نداریم

رئیس جمهور افزود: ما دیروز جلسه داشتیم در دولت و وزیر بهداشت مشکلاتی را دوباره مطرح کردند، داریم تلاش می کنیم این مشکلات را درست کنیم، اینکه تا چقدر می توانیم برمی‌گردد به لشکری که در سیستم بهداشت و درمان هستند و می توانند همراهی کنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه تصور می کنم در بهداشت و درمان پول کم نداریم و روند مدیریت نیاز به بازنگری دارد، یادآور شد: یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پولی است که در بهداشت و درمان هزینه می‌کنیم؛ این در حالیست که وقتی وزیر بهدشت بودم کلا هزار و پانصد میلیارد بودجه داشتیم، حالا هزار برابر شده است؛ نه جمعیت هزار برابر شده نه مشکلات و نه تورم هزار برابر شده است.

وی ادامه داد: داریم تلاش می کنیم این اعتبارات را مدیریت کنیم، چون اگر مدیریت نکنیم نتیجه این می‌شود به جای پرسنل به رادیولوژی و عکس و ساختمان پول می دهیم.

روحانیون باید مساجد را پناهگاه مردم کنند

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در رابطه با ارتباط با مردم یکی از کانون ها مسجد است، اظهار داشت: لازم نیست من بگویم، روحانیون باید مساجد را پناهگاه مردم کنند، جایی که مردم بتوانند دغدغه و درد خود را بگویند و مشکلات را حل کنند.

پزشکیان با بیان اینکه ما داریم دولت را به نهادهای مردمی وصل می کنیم، تا ارتباطات بتواند به پاسخگویی منجر شود، تصریح کرد: ما این کار را شروع کرده ایم و رهبر معظم انقلاب هم دستورات لازم را به حجت الاسلام علی اکبری و حجت الاسلام قمی داده اند و آن ها هم دارند تلاش می کنند؛ مسجد باید مسجد بشود، جایی که دغدغه و نگرانی مردم برسد.

وی ادامه داد: ما در مسجد بزرگ شده ایم، فکر و ذکر امروز ما در مسجد شکل گرفته است، نیت و فکر ما در مسجد و در اعتقاد و باور این بوده که گره از کار مردم باز کنیم و خدمتگزار مردم باشیم.

پستی که دارم برای قیافه گرفتن و امر کردن و نهی کردن نیست

رئیس جمهور در ادامه گفت: ماه مبارک رمضان است، ماه خودسازی است، یک بار دیگر باید به خودمان نگاه کنیم ببینیم چه کار کرده ایم که مردم اینگونه با ما مسئله دار شده اند، چه اتفاقی افتاده که خودمان را از مردم دور کرده ایم.

وی اظهار داشت: این جایی که من ایستاده ام و پستی که دارم برای قیافه گرفتن و امر کردن و نهی کردن نیست، برای خدمت کردن است.

پزشکیان تصریح کرد: خیلی جاها آدم شرمنده می شود نمی تواند بعضی مشکلات را حل کند؛ اینجوری نیست که ما داریم می‌خوریم و می‌بریم و راحت کیف می کنیم و بقیه در مشکل هستند؛ من وقتی نماینده بودم یا پزشک بودم راحت کار خودمان را می کردیم، مریض می آمد پول هم از او نمی گرفتیم و خوشحال بودیم اگر دردش را درمان می کردیم؛ در عمرمان هیچ وقت دنبال این نبودیم با مریض رابطه پولی پیدا کنیم، خوشحال بودیم اگر بتوانیم برای یک مریض کاری کنیم سالم شود و برود به زندگی خود برسد؛ الان هم باز با همین نیت اینجا هستیم.

از بعضی از نارسایی ها و کسری ها واقعا شرمنده ایم

وی با اشاره به نامه ای در نهج البلاغه با عنوان «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًی لِمَنْ فَوْقَکَ» گفت: این مسئولیت یک امانتی است که مردم بر گردن ما گذاشته اند؛ از بعضی از نارسایی ها و کسری ها واقعا شرمنده ایم، بعضی از اتفاقاتی که افتاده دل آدم را به درد می آورد.

رئیس جمهور ادامه داد: باید کاری کنیم فاصله ها از بین برود و جوانان باور کنند که ما با تمام وجود دلمان می خواهد خدمتگزار مردم باشیم، نه اینکه بخواهیم ادا دربیاوریم.

درد مردم درد ماست

پزشکیان خطاب به حاضران تصریح کرد: برای حل همه مشکلات به زمان داریم و باید این فرصت باشد تا کارهایی را با کمک خود شما که کنشگران اجتماعی و مذهبی و فرهنگی هستید انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: یک نفر تنهایی نمی تواند کاری کند، وقتی باهم باشیم می توانیم خیلی کارها بکنیم؛ باید بر این باور باشیم که تمام تلاش ما در راستای این باشد که گره از کار مردم باز کنیم، «بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند؛ چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار؛ تو کز محنت دیگران بی‌غمی/نشاید که نامت نهند آدمی».

وی افزود: درد مردم درد ماست، داریم تلاش می کنیم مشکلات را حل کنیم و امیدواریم در این مسیر خدا ما را شرمنده نکند.

می‌شود یک جور دیگر لرستان را اداره کرد

رئیس جمهور خطاب به حاضران تاکید کرد: دغدغه های شما را شنیده ایم، در مصوباتی که داشته ایم کم اعتبار نگذاشته ایم و ناعادلانه عمل نکرده ایم؛ اگر جایی هم احساس می کنید کم گذاشته ایم بگویید خود را اصلاح می کنیم.

پزشکیان گفت: فکر می کنم می شود یک جور دیگر این استان را اداره کرد، این استان را می شود جور دیگر دید و اصلاح کرد، با تمام سختی هایی که وجود دارد می شود کارهایی کرد که این وضعیت از بین برود.

بنابراین گزارش، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی با محور بررسی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملی و تبادل دیدگاه‌های کارشناسی برگزار شد.