به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بزرگ قرآن، عترت و نماز صبح پنجشنبه ویژه دانشآموزان دختر شهرستان دلگان، با حضور پرشور صدها نفر از مستعدان قرآنی و با استقبال خوبی برگزار شد.
در این رویداد معنوی که با همکاری آموزش و پرورش و دارالقرآن دلگان ترتیب یافت، شرکتکنندگان در رشتههای حفظ، قرائت، مفاهیم و احکام به رقابت پرداختند.
حجتالاسلام حمید بامری، امام جمعه دلگان، در بازدید از این مسابقات با تجلیل از حضور آگاهانه نسل جوان گفت: این شور معنوی، بیداری نسل جدید را نشان میدهد و شما دانشآموزان با این حضور، توطئههای فرهنگی دشمنان را نقش بر آب میکنید.
وی با تأکید بر پیوند مسجد و مدرسه، این حرکت را گامی مؤثر در تربیت نسلی متعهد و مقاوم در برابر آسیبهای اجتماعی دانست.
نظر شما