۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

دو مصدوم بر اثر سانحه خودرویی در بلوار ساحلی بندرعباس

بندرعباس- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، از وقوع حادثه واژگونی خودرو سواری کوئیک و محبوس شدن راننده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حادثه واژگونی خودرو کوئیک واقع در بلوار ساحلی خواجه عطا به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

این حادثه در ساعت ۱۵:۳۰ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات رهاسازی راننده محبوس‌شده را با موفقیت انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه راننده و سرنشین خودرو دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه ایمنی، جهت ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

کد خبر 6753591

