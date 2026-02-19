۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

سوال روز اول مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در خراسان رضوی

مشهد- سوال نخست مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان خراسان رضوی آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱) صبر و نماز ،تکیه گاه محکم مومن

۲) پرهیز از دروغگویی

۳) نترسید از بزرگی دشمن

۴) ببخش تا بخشیده شوی

لطفا گزینه صحیح را به ۳۰۰۰۱۳۸۸ پیامک کنید.

برندگان روز اول زندگی با آیه ها خراسان رضوی

