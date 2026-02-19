امیر جهانشاهی: بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهاردمین همایش مسئولان ارتباطات مردمی نیروهای مسلح که در ستاد نزاجا برگزار شد، با اشاره به جایگاه کارکنان در ساختار نیروهای مسلح، اظهار کرد: خدمت به کارکنان نه تنها یک وظیفه سازمانی بلکه یکی از ارزشمندترین مأموریتهای هر مجموعه است که پیوند میان فرماندهان و بدنه نیروها را مستحکم میکند.
وی ادامه داد: رسیدگی مستمر به مسائل معیشتی، درمانی و خانوادگی کارکنان، نه تنها یک تکلیف شرعی بلکه یک وظیفه قانونی و راهبردی در نیروهای مسلح است و در سالهای اخیر، اقدامات گسترده و مؤثری در این راستا به اجرا درآمده است تا هم رفاه کارکنان تأمین و هم انگیزه و آمادگی عملیاتی آنها ارتقاء یابد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه به اجرای طرحهای «لبیک» برای عملی سازی فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) اشاره و تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف در دست ساخت است و هزاران واحد نیز تحویل کارکنان شده است. پرداخت صدها میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض و قرضالحسنه در حوزه مسکن، ازدواج، درمان بیماران صعبالعلاج و حمایت از خانوادههای نیازمند از دیگر اقدامات انجامشده است.
وی افزود: همچنین در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها، تشکیل قرارگاه تخصصی، ارائه کمکهزینههای فرزندآوری، حمایت از خانوادههای دارای فرزند دوقلو و چندقلو و اعطای تسهیلات ازدواج در دستور کار قرار دارد. در بخش درمانی نیز نوسازی و تجهیز بیمارستانهای ارتش در شهرهای مختلف، پرداخت کمک هزینههای درمانی قابل توجه و حمایت ویژه از بیماران خاص و صعبالعلاج از اقدامات شاخص به شمار میرود.
امیر سرتیپ جهانشاهی در بخش دیگری از اظهاراتش، نقش دیدارهای چهره به چهره با کارکنان را در ارتقاء روحیه آنان مورد تاکید قرار داد و گفت: این ملاقاتها نقش مؤثری در شناسایی واقعی مشکلات نیروها و حل مستقیم بسیاری از دغدغههای معیشتی آنان داشته است.
وی همچنین به برنامههای ارتقاء روحیه، بصیرتافزایی، توانمندسازی رسانهای و بهبود محیط خدمت کارکنان اشاره و تصریح کرد: همایشها، برنامههای فرهنگی، بهرهگیری از ظرفیت اماکن زیارتی و سیاحتی و طرحهای خوشایندسازی محیط کاری در راستای ارتقای انگیزه و رضایتمندی کارکنان اجرا شده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات به منظور بهبود وضعیت کارکنان نیروی زمینی ارتش، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامهها، ایجاد آرامش، افزایش رضایتمندی، تقویت روحیه خدمتی و پشتیبانی همهجانبه از خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر انجام مأموریتهای سنگین خود برای دفاع از کشور است.
