«چهاردهمین همایش مسئولان ارتباطات مردمی نیروهای مسلح» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین همایش مسئولان ارتباطات مردمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) و امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در ستاد نزاجا برگزار و بر تقویت سرمایه انسانی، ارتقاء معیشت کارکنان و نقش‌آفرینی میدانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت مرزها تأکید شد.

پیش‌بینی ساخت گسترده منازل مسکونی سازمان و شخصی برای کارکنان

امیر سرتیپ سلیمان کامیابی، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این همایش در تشریح رویکردهای حوزه نیروی انسانی، اظهار کرد: به‌کارگیری هدفمند، نگهداشت مؤثر و توانمندسازی سرمایه انسانی با تکیه بر هوشمندسازی نظام‌های مدیریتی، محور اصلی برنامه‌های تحولی در این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت معیشت کارکنان، بیان کرد: راهکارهای بهبود وضعیت حقوق، مزایا، بیمه و مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در سطوح مختلف تصمیم‌سازی کشور پیگیری شده و بخش قابل توجهی از این پیشنهادها در دولت و مجلس در حال اجرا است.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، همچنین مسکن را یکی از اولویت‌های اساسی دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ساخت گسترده منازل سازمانی و شخصی برای کارکنان پیش‌بینی شده و اعطای وام‌های کلان مسکن و ودیعه اجاره نیز در حال اجراست. اجرای طرح‌های حمایتی ویژه بازنشستگان، افزایش مستمری خانواده‌های معظم شهدا، ترمیم حقوق و گسترش خدمات رفاهی از دیگر محورهای برنامه جامع معیشتی نیروهای مسلح است.

لزوم ایجاد محیط خدمت ایمن برای جلوگیری از بروز آسیب‌ها

سردار احمد عبدالله‌زاده، معاون بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح در این همایش با اشاره به نقش عوامل معیشتی، اقتصادی و فرهنگی در بروز آسیب‌ها، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی، فشارهای خانوادگی، ضعف‌های فرهنگی و تأثیرات فضای رسانه‌ای از مهم‌ترین زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی هستند و هر میزان که به بهبود معیشت و رفاه کارکنان توجه شود، آثار مستقیم آن در کاهش این آسیب‌ها نمایان خواهد شد.

وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، روانشناسان، کارشناسان دینی و مراکز علمی کشور تأکید و بیان کرد: پیشگیری مؤثر، نیازمند تحلیل علمی، آموزش مستمر، شناسایی افراد در معرض خطر و ایجاد محیط خدمت ایمن و عادلانه است.

معاون بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح در خاتمه تاکید کرد: با هدایت و راهبری ستاد کل نیروهای مسلح و همراهی مجموعه‌های تابعه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید به یک مأموریت دائمی، علمی و اولویت‌دار تبدیل شود تا سلامت روحی و اجتماعی سرمایه انسانی کشور بیش از پیش تضمین شود.

رسیدگی چهره به چهره به مشکلات ۱۷۴۱ نفر از کارکنان ارتش

امیر سرتیپ دوم شاهین پاکروان، معاون بازرسی نیروی زمینی ارتش نیز در این همایش با اشاره به اجرای چند مرحله‌ای طرح‌های ارتباط مستقیم با کارکنان، بیان کرد: طی چهار مرحله اجرای طرح «کاشف‌الکروب» در سطح چهار قرارگاه منطقه‌ای، مجموعا هزار و ۷۴۱ نفر از کارکنان دارای مشکل در حوزه‌های نیروی انسانی، ایثارگران، پزشکی، انتقالات، بازنشستگی پیش از موعد، مسکن و سایر موضوعات به‌صورت چهره‌به‌چهره مورد رسیدگی قرار گرفتند. همچنین یک مرحله میز خدمت در سطح قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب نزاجا برگزار شد که طی آن ۵۵۱ نفر از کارکنان با مسئولان دیدار کرده و اقدامات لازم برای حل مسائل آنان به‌صورت دقیق و به‌موقع انجام شد.

وی در خاتمه درباره اهداف اجرای این طرح‌ها نیز بیان کرد: مجموعه اقدامات میدانی و حمایتی با هدف ارتقاء رضایتمندی، تقویت روحیه کارکنان و پشتیبانی همه‌جانبه از سرمایه انسانی خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده و با قوت ادامه خواهد یافت.

ارتقاء روحیه کارکنان با دیدار مستقیم فرماندهان ارشد

سردار اسدالله بادفر، رئیس اداره امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح نیز در چهاردهمین همایش مسئولین ارتباطات مردمی نیروهای مسلح با بیان اینکه ارتباطات مردمی به‌عنوان حلقه واسط میان فرماندهان و بدنه نیروهای مسلح ایفای نقش می‌کند، گفت: تقویت و سامان‌دهی این شبکه ارتباطی، زمینه انتقال دقیق و شفاف مطالبات کارکنان به سطوح عالی فرماندهی را فراهم ساخته و بستر اتخاذ تصمیمات کارآمد و اثربخش در جهت ارتقای شرایط و بهبود فرآیندهای سازمانی را مهیا خواهد کرد.

وی با اشاره به قرارگیری مطالبات معیشتی در صدر مطالبات کارکنان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌ها از جمله تقاضای انتقال، بازنشستگی پیش از موعد و سایر مسائل مطروحه، ریشه در مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی دارد؛ مسائلی که به‌ویژه در میان نیروهای دارای درجات پایین‌تر نمود و تأثیر بیشتری یافته است.

سردار بادفر با اشاره به برگزاری سفرهای استانی و برپایی میزهای خدمت تصریح کرد: در چارچوب این برنامه‌ها، فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه با کارکنان دیدار و گفت‌وگو کرده و مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند که نقش مؤثری در تقویت روحیه، افزایش امیدواری و پیگیری و حل بخشی از دغدغه‌های معیشتی کارکنان ایفا کرده است.