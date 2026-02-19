به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر اظهارکرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۷ هزارلیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین را کشف کردند.

صبوری زاده با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۹ میلیاردو۸۶۰ میلیون ریال برآورد کردند.