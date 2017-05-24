اجرای طرح «هر سازمان میزبان یک سفره مهربانی» ماه رمضان درکرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه، غلامرضا نصوری، با اشاره به اینکه در رمضان امسال مقرر شده طرح "هر سازمان میزبان یک سفره مهربانی " در استان اجرا شود، گفت: در این طرح خداپسندانه مساعدت های نقدی مدیر و مجموعه همکاران سازمان و ادارات سطح شهرستان و شهرهای استان با محوریت روابط عمومی آن سازمان جذب و جهت برپایی سفره افطاری برای نیازمندان و ایتام هزینه خواهد شد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان پیش رو طرح " هر شب یک مسجد" در استان کرمانشاه جهت تعامل با هیات امنای مساجد و بهره گیری از ظرفیت این مساجد جهت اطعام و افطار، حامی یابی و ... اجرا می شود.

وی با یادآوری اینکه طرح های همچون مفتاح الجنه، اکرام ایتام و فرزندان محسنین، همیان مولا و آزادسازی زندانیان از دیگر طرح های مشارکتی کمیته امداد به شمار می روند که همچون اطعام نیازمندان به صورت پررنگ در ماه رمضان اجرا می شوند، اظهارکرد: نیکوکاران در طرح مفتاح الجنه به همراه اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان با این خانوارهای نیازمند در محل سکونتشان دیدار می کنند.

نصوری با بیان اینکه در طرح اکرام ایتام و محسنین نیز حامیان با حداقل کمک ماهیانه ۳۰۰ هزار ریال از ایتام و فرزندان خانوارهای مشمول طرح محسنین که عموما دارای سرپرست صعب العلاج و یا ازکارافتاده هستند حمایت می کنند، تصریح کرد: همچنین در رمضان امسال طرح هر کارمند یک حامی یتیم نیز در استان کرمانشاه طی رایزنی با کارمندان ادارات استان اجرا می شود.

وی به طرح همیان مولا نیز اشاره کرد و افزود: اهدای سبدهای غذایی و جیره خشک به نیازمندان جهت تامین معاش آنان در ماه مبارک رمضان از اهداف اجرای این طرح است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه تاکید کرد: طرح جذب کمک های مردمی به منظور کمک به آزادی زندانیان غیر عمد نیز با عنوان طرح آزادسازی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان به صورت جدی اجرا می شود.

وی با اظهار امیدواری به اینکه در رمضان پیش رو خیران با اعطای کمک های خود، این نهاد را همچون گذشته جهت دستگیری از نیازمندان واقعی یاری کنند، یادآور شد: خیران و نیکوکاران در رمضان سال ۹۵ بیش از ۲۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال کمک مردمی در قالب اطعام و افطار، مفتاح الجنه، همیان مولا و زکات فطره به نیازمندان اهدا کردند.