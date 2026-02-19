نوری: تغییر رویکرد مدیریتی شرط حمایت از تولید در خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر پنجشنبه در نشست تسهیلگری تولید خراسان شمالی در اتاق بازرگانی بجنورد اظهار کرد: برای حل مشکلات تولیدکنندگان باید به دنبال سریعترین و مؤثرترین راهکارها باشیم.
وی با اشاره به پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری افزود: ساختارهای زمانبر اداری با نیاز واحدهای تولیدی برای تصمیمگیری سریع همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش تولید در اقتصاد گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تقویت نگاه تسهیلگرانه در دستگاههای اجرایی ضروری است و سیاستهای حمایتی نباید در حد شعار باقی بماند.
نوری ادامه داد: تجدیدنظر در رویههای اداری میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و به رونق تولید کمک کند.
وی با اشاره به موضوع مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی گفت: این مسائل در نشستهای تخصصی بررسی خواهد شد تا تصمیمات مؤثری اتخاذ شود.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر همافزایی دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای نظارتی تأکید کرد و افزود: تحقق تسهیل تولید نیازمند تغییر نگرش در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی است.
نظر شما