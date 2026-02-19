۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

نوری: تغییر رویکرد مدیریتی شرط حمایت از تولید در خراسان شمالی است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تغییر رویکرد مدیران از نگاه کنترلی به رویکرد حمایتی و تسهیل‌گری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر پنجشنبه در نشست تسهیل‌گری تولید خراسان شمالی در اتاق بازرگانی بجنورد اظهار کرد: برای حل مشکلات تولیدکنندگان باید به دنبال سریع‌ترین و مؤثرترین راهکارها باشیم.

وی با اشاره به پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری افزود: ساختارهای زمان‌بر اداری با نیاز واحدهای تولیدی برای تصمیم‌گیری سریع همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش تولید در اقتصاد گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تقویت نگاه تسهیل‌گرانه در دستگاه‌های اجرایی ضروری است و سیاست‌های حمایتی نباید در حد شعار باقی بماند.

نوری ادامه داد: تجدیدنظر در رویه‌های اداری می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و به رونق تولید کمک کند.

وی با اشاره به موضوع مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی گفت: این مسائل در نشست‌های تخصصی بررسی خواهد شد تا تصمیمات مؤثری اتخاذ شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای نظارتی تأکید کرد و افزود: تحقق تسهیل تولید نیازمند تغییر نگرش در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی است.

کد خبر 6753967

