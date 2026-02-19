اطلاع آمریکا از طرح انفجار خط لوله انتقال گاز «نورد استریم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مجله آلمانی اشپیگل فاش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از اجرای طرح انفجار خط لوله گاز نورد استریم اطلاع داشته است.

افشاگری اشپیگل در حالی است که نیکولای پاتروشف دستیار رئیس جمهور روسیه چند روز گذشته در سخنانی اعلام کرد: احتمال انفجار خط لوله نورد استریم با مشارکت سرویس‌های اطلاعاتی ناتو را منتفی نمی‌دانم.

دستیار رئیس جمهور روسیه افزود: احتمال اینکه حمله تروریستی توسط سرویس‌های اطلاعاتی ناتو آماده‌سازی و اجرا شده باشد منتفی نیست. عوامل خرابکار انگلیسی هم قادر به انجام انفجار نورد استریم هستند.

۳ حلقه از خطوط لوله زیردریایی نورد استریم و نورد استریم۲ در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به شدت خسارت دیدند به طوری که خط لوله نورداستریم ۲ هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.

خط لوله نورد استریم شامل دو خط لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان است که به نام نورد استریم و نورد استریم۲ شناخته می شود.