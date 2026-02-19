به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، هواداران بزرگ و وفادار استقلال، ابتدا بابت عدم صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم. ما نیز همچون شما از این نتیجه ناراحت هستیم. هیئت‌مدیره به همراه کمیته فنی در حال بررسی دقیق دلایل این اتفاق بوده و گزارش آن به‌زودی به اطلاع هواداران خواهد رسید.

در پی انتشار برخی اخبار درباره عدم پرداخت حقوق بازیکنان، تأکید می‌شود کلیه مطالبات بازیکنان و کادر فنی طبق قرارداد پرداخت شده و در موارد درخواست پیش از موعد نیز همکاری لازم صورت گرفته است. درباره منیر الحدادی نیز باشگاه چندین نوبت اقدام به انتقال وجه به حساب اعلامی ایشان در اسپانیا کرده که به دلیل غیرفعال بودن حساب، وجوه عودت شده است. از نامبرده درخواست افتتاح حساب در امارات متحده عربی شده و در این مدت نیز هر زمان درخواست وجه نقد داشته‌اند، پرداخت انجام شده است.

در خصوص موضوع روادید کشور اردن نیز یادآور می‌شود نحوه صدور و ارائه مجوزهای ورود، تابع قوانین داخلی و روابط دیپلماتیک میان کشورهاست و باشگاه هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این فرآیند ندارد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز برای تیم ملی فوتبال ایران رخ داده و مسبوق به سابقه بوده است.

همچنین برگزاری چهار اردو از ابتدای فصل تاکنون، بنا به درخواست کادر فنی، از جمله اقدامات حمایتی مدیریت باشگاه در مسیر آماده‌سازی هرچه بهتر تیم برای فصل پیش‌رو بوده است؛ روندی که قطعاً در آینده نیز ادامه خواهد داشت و باشگاه از هیچ تلاشی برای موفقیت تیم دریغ نخواهد کرد.

باشگاه استقلال خود را متعهد به شفافیت، مسئولیت‌پذیری و تلاش همه‌جانبه برای سربلندی نام بزرگ استقلال می‌داند.