۱ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۸

سؤال دومین روز مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان مطرح شد

اصفهان – دومین سوال مسابقه قرآنی «زندگی با آیه‌ها» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اعلام شد.

سؤال دومین روز این مسابقه...

مفهوم آیه شریفه «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنند:

۱. دنیا و آخرت از آن خداست
۲. دعا برای افزایش صبر و ثبات قدم
۳. رعایت انصاف
۴. پرهیز از اسراف

مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.

هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

