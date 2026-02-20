به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش، در جمع خبرنگاران، از کشف خودروی سرقتی آتش‌نشانی شهرداری سعیدآباد جاجرود و دستگیری دو سارق در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.

سهرابی منش در ادامه اظهار کرد: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی از شهرداری سعیدآباد، تیم مشترکی از مأموران پلیس آگاهی پردیس و کلانتری جاجرود با تشکیل کارگروه ویژه و بررسی دقیق موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: با پایش تصاویر دوربین‌های مداربسته مشخص شد عامل اصلی سرقت، دو روز پیش از وقوع جرم برای شناسایی محل به شهرداری مراجعه کرده و در روز حادثه با پوشیدن لباس آتش‌نشانی و پس از بریدن قفل در، اقدام به سرقت خودرو کرده است.

فرمانده انتظامی پردیس ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی، محل نگهداری خودروی مسروقه را در یک گاراژ شناسایی کردند و پس از اخذ دستور قضائی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه ضمن کشف خودرو، دو سارق را دستگیر کردند.

سهرابی‌منش با بیان اینکه خودروی آتش‌نشانی به شهرداری سعیدآباد بازگردانده شده است، تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.