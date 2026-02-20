۲۱۷۴ نفر در استان ایلام برای انتخابات شوراهای روستا ثبت نام کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و از تمدید یک روزه مهلت ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا خبر داد.

وی اعلام کرد: روند ثبت‌نام داوطلبان شورای اسلامی روستا تا روز پنجشنبه ادامه داشت و تاکنون ۲ هزار و ۱۷۴ نفر ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

وی افزود: مطابق اطلاعیه شماره ۲۰ ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای روستا یک روز دیگر تمدید شد؛ بنابراین، امروز جمعه داوطلبان عزیز می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۲ شب (۱۰ شب) با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام همچنین به آخرین وضعیت بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اتمام مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها در هیئت نظارت شهرستان، نتایج مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان فردا جمعه اول اسفند توسط فرمانداری‌ها به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.

وی در راستای رعایت حقوق داوطلبان خاطرنشان ساخت: بر اساس تبصره یک ماده ۷۸ آیین‌نامه اجرایی، آن دسته از داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها در هیئت‌های نظارت شهرستان مورد تأیید قرار نگرفته است، می‌توانند به مدت چهار روز، از تاریخ یکم اسفند تا ۴ اسفند، همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر، به صورت حضوری به فرمانداری‌ها مراجعه کرده و اعتراض خود را ارائه دهند.