کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است؛ وضعیت نارنجی ۲ شهر مجاور

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح روز جمعه یکم اسفندماه با میانگین ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان و انقلاب با عدد ۷۲، پارک زمزم، خیابان هزار جریب و فیض ۵۶، دانشگاه صنعتی ۸۷، رودکی ۷۴، رهنان ۸۵، سپاهان‌شهر ۵۳، فرشادی ۸۳، بولوار کاوه ۷۳، ولدان ۶۸ و میرزا طاهر ۷۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۴۸، بزرگراه خرازی ۱۰۱، زینبیه ۱۴۲ و کردآباد ۱۲۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه زرین‌شهر و خمینی‌شهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی رنگ) قرار دارد و ایستگاه سجزی و کاشان قطع است.

هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به دلیل سکون جوی تا یکشنبه سوم اسفندماه، جریان هوا و وزش باد به شدت کاهش می یابد که سبب افزایش انباشت غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان خواهد بود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.