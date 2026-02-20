عزیزی: باند سرقت باتری خودرو در شیروان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار کرد: در پی گزارش‌های متعدد درباره سرقت‌های سریالی باتری خودرو در شیروان و برخی شهرها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، اعضای یک باند چهار نفره حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با اشاره به شناسایی ۵۷ شاکی گفت: متهمان پس از سرقت باتری‌ها، اموال مسروقه را به شهر گلبهار منتقل و به فروش می‌رساندند.

عزیزی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی باتری سرقتی کشف و ضبط شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.