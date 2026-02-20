طرح «برکت سلامت» در استان ایلام اجرا شد

رضا جوروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی «برکت سلامت» با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، با همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال اجراست.
وی ادامه داد: این طرح جامع در چهار حوزه اصلی شامل چشمپزشکی، غربالگری و تشخیص بیماریها، دندانپزشکی، و بیماریهای قلب و عروق، خدماترسانی میکند.
وی افزود: در شهر ایلام، غربالگری سرطانها به صورت منظم آغاز شده است. در این بخش از طرح، سرطانهای شایع در میان زنان و مردان مورد غربالگری قرار میگیرند.
رئیس مرکز مشارکتهای اجتماعی دانشگاه تأکید کرد: تمامی خدمات مرتبط با این غربالگریها شامل اخذ نمونههای پاپ اسمیر، در صورت نیاز ماموگرافی، نگارش نسخه دارویی و توزیع دارو، به صورت کاملاً رایگان به مراجعین ارائه میشود.
جوروند با اشاره به نتایج اولیه طرح، بیان کرد: افراد واجد شرایط فراخوان شدهاند و تاکنون حدود ۲۰ نفر غربالگری شدهاند که هزینههای ماموگرافی و غربالگری سرطان دهانه رحم آنها به طور کامل تحت پوشش قرار گرفته و داروهای مورد نیاز نیز تأمین شده است.
وی در پایان تأکید کرد: در صورتی که نتیجه تست سرطان در فردی به صورت قطعی مثبت تشخیص داده شود، فرآیند درمان از طریق موسسه سرطان بنیاد برکت پیگیری و تسهیل خواهد شد.
