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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

پروژه بهسازی محور خورموج - لاور شرقی افتتاح شد

پروژه بهسازی محور خورموج - لاور شرقی افتتاح شد

بوشهر – به مناسبت هفته دولت، پروژه‌های راهسازی و آسفالت محور خورموج – لاور با حضور استاندار بوشهر و مدیران محلی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب این طرح، ۶ کیلومتر از محور خورموج – لاور شرقی راهسازی و آسفالت شده است که اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.

فرزاد رستمی، اجرای این پروژه‌ها را در راستای ارتقای ایمنی، بهبود وضعیت روان‌سازی راه و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان دشتی توصیف کرد.

وی گفت: محور خورموج – لاور از مسیرهای مواصلاتی مهم شمال استان بوشهر است که تردد گسترده خودروهای شخصی و بارکش‌ها به‌ویژه در فصل گرم سال روی آن انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های ایمنی‌سازی و آسفالت می‌تواند هم زمان سفر را کاهش دهد و هم نرخ حوادث جاده‌ای را در این محور پایین بیاورد.

کد مطلب 6934044

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