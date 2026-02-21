خانه تکانی با کمترین مصرف آب؛ سدهای تهران بحران زده اند

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت منابع آبی سدهای تهران مطلوب نیست. به گفته سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به دلیل آغاز دیرهنگام بارندگی‌ها و پاییز خشک، میزان بارش‌های امسال کمتر از حد نرمال بوده است. تاکنون تنها ۶۱ میلی‌متر بارش در استان تهران ثبت شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۶ میلی‌متر و میانگین بلندمدت حدود ۱۴۵ میلی‌متر بوده است؛ به عبارتی، میزان بارش‌ها کمتر از نصف حد نرمال است. از این‌رو می‌توان گفت وضعیت آبی تهران و برخی کلان‌شهرها در یکی از بدترین شرایط ممکن قرار دارد.

بر اساس آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، سد امیرکبیر تنها ۵ درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد. سد لار نیز شرایط مناسبی ندارد و فقط یک درصد پرشدگی را ثبت کرده است. همچنین سدهای لتیان و ماملو با پرشدگی ۸ درصدی، عملاً به حجم مرده رسیده‌اند و امکان بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها وجود ندارد. در حال حاضر تنها سد طالقان برای تأمین آب شرب تهران قابل استفاده است که آن هم با پرشدگی ۲۰ درصدی، نسبت به سال گذشته کاهش ۶۰ درصدی را تجربه می‌کند.

تهران شش سال خشکسالی متوالی را پشت سر گذاشته و هر سال شرایط سخت‌تری نسبت به سال قبل داشته است. به همین دلیل، تأمین آب پایتخت از مسیرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن‌ها انتقال آب سد طالقان به تهران بوده است؛ راهکاری که به‌ویژه در فصل بهار و تابستان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مشترکان باشد. اکنون با ورود به اسفندماه و آغاز خانه‌تکانی، احتمال افزایش مصرف آب بسیار بالاست. سال گذشته نیز در همین مقطع زمانی، مصرف آب در تهران رکورد زد و سرانه مصرف هر شهروند تهرانی از ۲۵۰ لیتر در شبانه‌روز عبور کرد؛ موضوعی که مسئولان را به سمت تأکید بر کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوق داد.

بر اساس این گزارش، روشن است که با تداوم تعدیل فشار شبانه آب در استان تهران، مشکلات آبی پایتخت‌نشینان در روزهای آینده تشدید خواهد شد. هرچند مسئولان کاهش ۲۰ درصدی مصرف را اصلی‌ترین راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی می‌دانند، اما با توجه به تصاویر منتشرشده از سدهای تهران که نشان‌دهنده به گل نشستن آن‌هاست، به نظر می‌رسد لازم است تدابیر جدی‌تری اندیشیده شود؛ چرا که نمی‌توان همواره بار مسئولیت را بر دوش مردم گذاشت.

در کنار مدیریت مصرف، اجرای راهکارهایی مانند بازچرخانی آب، جداسازی و هوشمندسازی کنتورهای آب برای شناسایی مشترکان پرمصرف و جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی کمک کند. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که آبفای تهران برای تأمین پایدار آب در تمامی مناطق پایتخت، به‌جز توصیه به کاهش ۲۰ درصدی مصرف، چه برنامه عملیاتی دیگری در دستور کار دارد؟