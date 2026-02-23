اژدری: دهیاران و مردم سفیران گردشگری استان کرمان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدری، عصر دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی، تبلیغات امور فرهنگی و فضای مجازی ستاد سفر استان کرمان با اشاره به اهمیت طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: بهره‌گیری از ظرفیت روستاهای هدف گردشگری، گامی مهم در معرفی توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کرمان است و دهیاران و مردم باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه تدوین یک طرح واحد برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان ضروری است، افزود: دهیاران می‌توانند ضمن استقبال از مسافران، جاذبه‌های روستای خود و سایر ظرفیت‌های گردشگری استان را نیز معرفی کنند تا پیوندی منسجم میان مقاصد گردشگری شکل گیرد.

اژدری، از برنامه‌ریزی برای زیباسازی ورودی روستاها، نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی و ایجاد مراکز معرفی ظرفیت‌های گردشگری خبر داد و گفت: با همکاری دهیاری‌ها، بستر لازم برای برپایی بازارچه‌های محلی و گردشگری فراهم شده است.

وی با اشاره به نقش مردم در حفظ میراث فرهنگی تصریح کرد: در روستاهایی که امکان ایجاد موزه وجود دارد، با مشارکت اهالی، فضایی برای نمایش ابزار و وسایل تاریخی پیش‌بینی شده تا در ایام نوروز، به‌ویژه در روستاهای دارای آثار تاریخی، نمایشگاه‌های موزه‌ای و صنایع‌دستی برگزار شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با اشاره به وجود حدود ۵۰ روستای هدف گردشگری در این استان افزود: زیر ساخت‌های اولیه و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستاها فراهم است و ایجاد بازارچه‌های عرضه محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، به برندسازی محصولات محلی کمک کند و زمینه ارتباط مستقیم گردشگران با فرهنگ بومی را فراهم آورد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و موسیقی محلی با مشارکت جوانان روستایی خبر داد و گفت: جشنواره‌ها و برنامه‌های هنری در روستاهای هدف گردشگری برگزار خواهد شد.

اژدری، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده برای برگزاری جشنواره‌ای در سه بخش موسیقی و سرود، داستان‌نویسی و شعر، و تئاتر خیابانی و گروهی افزود: این جشنواره از خردادماه در شهرستان‌ها آغاز و آثار برگزیده در سطح استان به رقابت خواهند پرداخت.