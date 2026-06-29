به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اژدری، با اشاره به سیاستهای دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان اظهار کرد: محور اصلی برنامههای سال ۱۴۰۵ بر توسعه اشتغال، کارآفرینی و اجرای طرحهای درآمدزای دهیاریها متمرکز شده و اولویت نخست این دفتر، ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده گردشگری استان است.
وی با اشاره به شعار استان کرمان با عنوان «لبخند دنیا به کرمان» افزود: همزمان با اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختهای گردشگری در روستاها نیز دنبال میشود تا از ظرفیتهای کمنظیر گردشگری استان برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی استفاده شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، کمبود آب را مهمترین چالش پیشروی روستاهای استان دانست و گفت: خشکسالیهای چند سال اخیر، تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز بخش کشاورزی را به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل کرده است. به گفته وی، عبور از این شرایط مستلزم مدیریت صحیح مصرف، صرفهجویی و اجرای طرحهای زیرساختی است.
اژدری، با بیان اینکه کرمان استانی چهار فصل است و در تمام ایام سال ظرفیت جذب گردشگر را دارد، اظهار کرد: امسال برای هر یک از ۲۵ شهرستان استان، روستاهای شاخص گردشگری انتخاب شدهاند تا به عنوان الگوی توسعه گردشگری معرفی شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته ۱۷ روستای شاخص گردشگری معرفی شدند و امسال نیز توسعه زیرساختهایی مانند اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای خدماتی کوچکمقیاس، سرویسهای بهداشتی و سایر خدمات مورد نیاز گردشگران با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، روستاهای میمند در شهربابک، سکنج در ماهان، کشیت در قلعهگنج، طرز در راور و شفیعآباد در شهداد را از جمله روستاهای هدف گردشگری استان برشمرد و افزود: هر خانه روستایی میتواند با حداقل امکانات به یک اقامتگاه بومگردی تبدیل شده و به منبع درآمدی برای خانوادههای روستایی تبدیل شود.
وی همچنین از فراهم بودن امکان دریافت مجوز و بهرهمندی از تسهیلات برای متقاضیان ایجاد اقامتگاههای بومگردی و سایر طرحهای گردشگری خبر داد و تأکید کرد که دفتر امور روستایی از سرمایهگذاران و روستاییان حمایت خواهد کرد.
اژدریریال از اجرای یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی روستایی استان کرمان خبر داد و گفت: با امضای تفاهمنامه میان وزارت نیرو و استانداری کرمان، عملیات آبرسانی به ۶۶۴ روستای استان آغاز شده است.
وی افزود: بخشی از این پروژهها در هفته دولت و دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و پیشبینی میشود طی یک برنامه دو ساله، بخش عمده مشکلات آب آشامیدنی روستاهای هدف برطرف شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با اشاره به حمایت از طرحهای اشتغالزای روستایی گفت: دهیاریهایی که طرحهای درآمدزا ارائه کنند، میتوانند از تسهیلات ویژه بهرهمند شوند.
وی افزود: همچنین سرمایهگذاران و روستاییان دارای طرحهای دارای مجوز در حوزههای گردشگری، کشاورزی، صنایعدستی، معدن و سایر ظرفیتهای بومی از حمایتهای مالی برخوردار خواهند شد.
وی تأکید کرد: توسعه از روستا آغاز میشود و مهمترین مأموریت دهیاریها، در کنار اجرای پروژههای عمرانی، ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیتهای هر روستا است.
حذف واسطهها و توسعه بازار محصولات روستایی
اژدری، بازاریابی محصولات روستایی را یکی از حلقههای مفقوده توسعه اقتصادی روستاها دانست و گفت: برگزاری جشنوارههای روستایی، ایجاد بازارهای محلی، عرضه مستقیم محصولات و بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی از جمله اقداماتی است که برای حذف واسطهها و افزایش درآمد تولیدکنندگان روستایی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت حفظ هویت روستاها تأکید کرد و افزود: جلوگیری از تغییر بافت سنتی روستاها یکی از سیاستهای اصلی دفتر امور روستایی است و باغکوچهها، طبیعت بکر و معماری بومی نباید قربانی ساختوسازهای نامتجانس شوند.
به گفته وی، با همکاری سازمان نظام مهندسی، دهیاریها موظف شدهاند در صدور مجوزها و اجرای ساختوسازها، هماهنگی معماری جدید با هویت بومی روستاها را مدنظر قرار دهند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات عمومی گفت: احداث زمینهای چمن مصنوعی، تجهیز خانههای ورزش، توسعه فضای سبز، اصلاح ورودی روستاها و اجرایپروژههای عمرانی همچنان در دستور کار دهیاریها قرار دارد و اعتبارات لازم برای این بخش نیز در سال جاری پیشبینی شده است.
اژدری، توسعه راههای روستایی را از مهمترین اولویتهای استان کرمان برشمرد و اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامه استانداری کرمان و وزارت راه و شهرسازی، عملیات آسفالت راههای روستایی با شتاب بیشتری در حال اجراست؛ بهگونهای که طی چهار تا پنج ماه اخیر، بیش از ۸۰ کیلومتر راه در شمال استان و حدود ۲۰۰ کیلومتر در جنوب استان آسفالت شده و راههای روستایی زیر پنج کیلومتر نیز در اولویت اجرا قرار دارند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مالی دهیاریها گفت: تمامی دهیاریها موظف هستند بودجه سالانه خود را در موعد مقرر تنظیم و پس از تصویب شوراهای اسلامی اجرا کنند و هزینهکرد اعتبارات نیز تحت نظارت دفتر امور روستایی، فرمانداریها و بخشداریها خواهد بود.
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