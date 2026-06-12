به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی‌نسب در خطبه های نماز جمعه این هفته گناوه با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: اهل تقوا خداوند را در رأس همه امور خود قرار می‌دهند و غیر از اراده الهی برای تصمیم‌گیری‌ها جایگاهی قائل نیستند.

امام جمعه موقت گناوه با تحلیل شرایط منطقه و میدان عنوان کرد: واقعیت میدانی جنگ و اراده پولادین محور مقاومت از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران تا جبهه مقاومت، واقعیت جدیدی در منطقه ایجاد و ترسیم کرده است.

وی افزود: همه جبهه باطل و در رأس آن آمریکا به میدان آمده و تلاش کردند تا اراده مردم و اردوگاه حق را دچار خدشه کنند اما نه تنها موفق نشدند بلکه جبهه مقاومت و اردوگاه حق با اتکا به ایستادگی و مقاومت، و با اعتماد به نفس برخاسته از مقاومت مردانه در برابر دیوهای بد سیرت هر عصر مدرن، دوزخی برای اهل باطل پدید آورده که در این بن بست خودساخته دست و پا می زنند و دشمن را در شرایط بن‌بست قرار داده است.

حجت الاسلام موسوی‌نسب ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که توقف هرگونه تنش و جنگ منطقه‌ای باید همراه با پایان درگیری در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باشد.

وی تأکید کرد: امروز نظم مقاومت بخشی از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است و پاسداری ازحریم اضلاع و محور مقاومت بخشی از مأموریت مقدس ایران اسلامی محسوب می‌شود.

ایران جدید زیر بار نظم تحمیلی نمی‌رود

خطیب جمعه گناوه با بیان اینکه ایران پس از تحولات اخیر و جنگ به ایران گذشته بازنخواهد گشت، گفت: ایران جدید تحمل نظم وارداتی غرب آسیا را ندارد و اگر لازم باشد اخلال و اختلال و مزاحمتی ایجاد شود ایران جدید ابایی ندارند برای دفاع از نظمی که برای آن هزینه داده، خود رأساً وارد میدان شود.

وی تصریح کرد: امروز دوران مقابله متقابل است؛ امنیت باید برای همه باشد و اگر صادرات نفتی است باید برای همه باشند و تمامی جبهه مقاومت با هم برادر هستند و دوشادوش همدیگر با وحدت و برادری مقابل استکبار ایستاده است.

دانشگاه باید فرهنگ‌ساز باشد

امام جمعه موقت گناوه در ادامه با اشاره به سالروز تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان امام راحل در بیست و سه خرداد سال پنجاه و نه اظهار کرد: این نهاد به فرمان امام خمینی(ره) برای ایجاد محیط دانشگاهی متناسب با فرهنگ اسلامی مردم ایران شکل گرفت و دانشگاه باید نقش فرهنگ‌سازی خود را به‌درستی ایفا کند.

وی با اشاره به نامگذاری روز اقتدار و اتحاد ملی همزمان با سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن با سه هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی، تجزیه کشور و تسلیم ایران وارد میدان شد اما در هر سه هدف شکست خورد.

موسوی‌نسب افزود: ملت غیور ایران با حضور و ایستادگی خود دشمن را ناامید کرد و جنگ ۱۲ روزه نه تنها اهداف دشمن را ناکام گذاشت بلکه به صحنه نمایش استحکام ساختاری ایران اسلامی، انسجام ملی و توانمندی نیروهای مسلح کشور تبدیل شد.

محرم؛ فرصت بازخوانی فرهنگ عاشورا

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و بزرگداشت محتشم کاشانی وروز ادبیات آئینی بیان کرد: شعر آیینی از کهن‌ترین قالب‌های ادبی از نظر ظرفیت و تنوع محتوایی است که نقش مهمی در انتقال باورها، ارزش‌ها و فرهنگ عاشورا داشته است.

وی همچنین به ورود کاروان حضرت سیدالشهدا(ع) به کربلا در دوم محرم اشاره و با بیان روایتی از این واقعه، بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و پیام نهضت حسینی تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت سربازان دلیر اسلام بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد به دست رژیم ستمشاهی گفت: به تعبیر فرمایش رهبر شهید امت این شهدا حقیقتا در دوران ظلمت نور خدا بودند که درخشیدند و فضا و دل ها را روشن کردند.

موسوی‌نسب امر به معروف و نهی از منکر را از مهم‌ترین فرایض اسلامی دانست و گفت: این فریضه تنها یک وظیفه فردی نیست بلکه ضامن سلامت اجتماعی، تقویت همبستگی عمومی و پاسداشت هویت دینی جامعه است و تحقق آن نیازمند روشنگری، اخلاق‌مداری و احترام متقابل است.

توسعه کشاورزی و مقابله با بیابان‌زایی

وی با اشاره به سالروز تأسیس جهاد سازندگی به فرمام امام راحل گفت: جهاد سازندگی یک نهاد انقلابی برای رسیدگی به مناطق محروم و دورافتاده تاسیس شد و کارنامه سراسر جهاد و شهادت این نهاد انقلابی نشان از تلاش و سخت کوشی جهادگران و سنگرسازان بی سنگر است.

وی باظهار کرد: توسعه پایدار کشاورزی با تقویت و گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد انگیزه و حمایت از سرمایه‌گذاری و پوشش بیمه‌ای مناسب و سایر سیاست های حمایتی امکان‌پذیر است.

امام جمعه موقت گناوه همچنین با اشاره به روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی گفت: جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، حفظ جنگل‌ها و مراتع و کاشت گونه‌های سازگار با اقلیم باید مورد توجه مسئولان و مردم قرار گیرد.

وی افزود: این امر مهم با همت و حمایت مسئولین، مشارکت مردم و با محوریت منابع طبیعی به عنوان دستگاه متخصص و دستگاه مجری به طور ویژه باید در دستور کار قرار بگیرد.

موسوی‌نسب در پایان با تقدیر از حضور مردم در صحنه‌های مختلف به ویژه در تجمعات شبانه اظهار کرد: مردم مؤمن و انقلابی با حضور مستمر خود نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب و مسیر مقاومت ایستاده‌اند و این مسیر با تبعیت از ولایت ادامه خواهد یافت و هرگز میدان را خالی نخوهند کرد.