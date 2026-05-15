امام جمعه موقت گناوه: تقویت روحیه همدلی راهبرد عبور از جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی نسب در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی (ع)، اظهار کرد: امام جواد (ع) با وجود عمر کوتاه و شهادت در سن ۲۵ سالگی، نقش بزرگی در ترویج وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی ایفا کردند.

وی افزود: آن حضرت همواره مردم را به مواسات، همکاری جمعی و حفظ وحدت جامعه اسلامی دعوت می‌کردند و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به این فرهنگ ناب نیازمند است و خداوند در قرآن کریم می فرماید :باید از میان شما جمعی باشند که مردم را به خیر دعوت کنند.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به پیام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و تأکیدات ایشان درباره ضرورت تقویت همدلی اجتماعی، تصریح کرد: در شرایط کنونی که برخی اقشار جامعه تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، کمک به یکدیگر و تقویت روحیه تعاون و همدلی، تنها یک توصیه اخلاقی نیست بلکه بخشی از راهبرد مهم تاب‌آوری اجتماعی در اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان محسوب می‌شود که رهبری معظم انقلاب به خوبی نسبت به این مهم اشاره فرمودند.

وی همچنین با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش فعالان این عرصه را در آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و ارتقای تعامل میان مردم و مسئولان مهم دانست و بیان کرد: امروز روابط عمومی‌ها به قلب تپنده سازمان‌ها و نهادها تبدیل شده‌اند و نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی ایفا می‌کنند.

لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان

حجت‌الاسلام موسوی نسب در ادامه با تبریک سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، این پیوند آسمانی را الگویی کامل برای جوانان دانست و گفت: خانواده‌ها و جوانان باید با تأسی از سیره اهل بیت (ع)، فرهنگ ازدواج آسان و ساده‌زیستی را در جامعه ترویج کنند.

وی با اشاره به روز موزه و میراث فرهنگی نیز اظهار کرد: میراث فرهنگی و تاریخی هر ملت، بخشی از هویت تمدنی آن جامعه است و حفظ و معرفی این ظرفیت‌ها نقش مهمی در انتقال فرهنگ و هویت ملی به نسل‌های آینده دارد.

خطیب نماز جمعه گناوه همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، این دانشمند و شاعر برجسته ایرانی را از مفاخر ماندگار ایران اسلامی در عرصه علم، ادب و نجوم برشمرد.

روحیه خدمت‌رسانی و مقاومت دو مولفه مهم دولت سیزدهم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت رئیس‌جمهور شهید ،آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت، بیان کرد: امام شهید امت ، دولت شهید رئیسی را دولت کار، امید، حرکت و خدمت معرفی فرمودند و دو مولفه روحیه خدمت‌رسانی و مقاومت از مهم‌ترین ویژگی‌های این دولت به شمار می‌رفت.

امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: شهید رئیسی با اخلاص، مردمی بودن و روحیه جهادی توانست الگوی مدیریتی متفاوتی را در کشور ارائه کند و یاد و خاطره شهدای خدمت همواره در ذهن ملت ایران ماندگار خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به روز ایرانگردی و ایران شناسی گفت: ملت بزرگ ایران با گرامیداشت این روز ، با پیشینه تمدنی و ریشه های فرهنگی خود بیشتر آشنا می شود.

لزوم توجه جدی به جمعیت و فرزندآوری

حجت‌الاسلام موسوی نسب با اشاره به اینکه جمعیت به عنوان یکی از مهمترین عوامل اقتدار کشور است، افزود: سرمایه انسانی از مولفه های اساسی توسعه یافتگی و پویایی اقتصاد کشورها محسوب می شود.

وی با اشاره به مسئله کاهش نرخ جمعیت و فرزندآوری در کشور هشدار داد: روند نزولی جمعیت در سال‌های اخیر، یک مسئله جدی و نگران‌کننده برای آینده کشور است که نیازمند برنامه‌ریزی، فرهنگ‌سازی و حمایت همه‌جانبه مسئولان و نخبگان فرهنگی است

وی با بیان اینکه در صورت تداوم روند فعلی، کشور در دهه‌های آینده با بحران سالمندی مواجه خواهد شد، گفت: مسئولان باید امور حمایتی را در این مسئله بیشتر نصب العین قرار دهند و متولیان فرهنگی و نخبگان جامعه نیز باید در این زمینه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی کنند.

وی همچنین با اشاره به روز اهدای عضو، این اقدام را از انسانی‌ترین جلوه‌های ایثار و نوع‌دوستی دانست و بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این مناسبت فرصتی تا در این زمینه فرهنگ سازی شود و جامعه به اهمیت این موضوع بیشتر پی ببرد.

ملت ایران با ایستادگی و انسجام خود دشمن را مأیوس و ناامید کرد

امام جمعه موقت گناوه در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه ،سفر رئیس جمهور آمریکا به چین و تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، گفت:این دیدار در وهله نخست نشان دهنده آن است که واشنگتن در اعمال فشار مستقیم بر ایران اسلامی ناکام مانده است و اکنون ناچار شده از ظرفیت چین استفاده کند اما باز هم ناکام شد.

وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی دریافته‌اند که فشار مستقیم علیه ملت ایران راه به جایی نخواهد برد و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از منافع و امنیت ملی خود دفاع خواهد کرد.

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: هرچند ایران اسلامی برای حفظ امنیت و منافع خود دست به اقدام بازدارنده ای نظیر بستن تنگه هرمز زده است در صورت فراهم شدن شروط خود از جمله پایان یافتن جنگ در همه جبهه ها، لغو تحریم ها، پرداخت خسارت و اخراج آمریکا از منطقه امکان بازگشت به میز مذاکره وجود دارد که البته در صورت فراهم آمدن همه شروط ایران اسلامی خواهد بود.

وی تأکید کرد: ملت ایران در تمامی مقاطع تاریخی با وحدت، بصیرت و حضور در صحنه، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند و امروز نیز مردم با ایستادگی و انسجام خود، دشمن را مأیوس و ناامید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام موسوی نسب در پایان از حضور گسترده و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی به ویژه در این ایام و حضور در خیابان ها و تجمع مردمی قدردانی کرد و گفت: ملت ایران همواره ثابت کرده‌اند که ملتی مقاوم، وفادار و پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و در این راه ثابت قدم خواهند ماند.