ربانی: استیصال آمریکا نتیجه اقتدار و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، اظهار کرد: امام باقر(ع) در حدیثی تأکید دارند که صرف ادعای شیعه بودن برای نجات انسان کافی نیست و اگر تقوا در زندگی وجود نداشته باشد، شفاعت اهل‌بیت(ع) جایگزین عمل و پرهیزگاری نخواهد شد همچنین بر حفظ زبان، دوری از گناه، صبر و اقامه نماز تأکید کرده‌اند و راه نجات را تمسک به تقوا و عمل صالح دانسته‌اند.

حجت الاسلام ربانی با بیان اینکه یکی از جلوه‌های تقوا، پایبندی به سنت‌های الهی است، گفت: بی‌توجهی به سنت‌هایی همچون ازدواج و فرزندآوری، نوعی فاصله گرفتن از مسیر الهی و بی‌تقوایی محسوب می‌شود و باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشت.

امام جمعه محلات با اشاره به در پیش بودن روز عرفه، این روز را فرصتی بزرگ برای بازگشت به خداوند و استجابت دعا دانست و افزود: در روایاتی که از پیامبر(ص) آمده است که روز عرفه از بزرگ‌ترین فرصت‌های رهایی از آتش جهنم و بهره‌مندی از رحمت الهی است.

امام جمعه محلات ادامه داد: دعای عرفه امام حسین(ع) سرشار از معارف ناب توحیدی و اخلاقی است و یکی از مهم‌ترین آموزه‌های آن، احساس حضور دائمی در محضر خداوند و حرکت در مسیر تقوا و دوری از معصیت است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی گفت: مقاومت واکنش طبیعی ملت‌های آزاده و با شرافت در برابر زورگویی و تهدید است و ملت ایران که در مکتب عاشورا و فرهنگ «هیهات من‌الذله» پرورش یافته، هرگز در برابر فشارهای مستکبران و دشمنان تسلیم نشده است.

وی افزود: تجربه نشان داده مقاومت موجب عقب‌نشینی دشمن می‌شود در حالی که سازش و تسلیم نه‌تنها مانع فشارها نمی‌شود بلکه زمینه پیشروی بیشتر دشمن را فراهم می‌کند.

امام جمعه محلات با بیان اینکه هزینه مقاومت به مراتب کمتر از سازش است، تصریح کرد: ملت‌هایی که مسیر سازش را انتخاب کردند با بحران‌های گسترده‌تری مواجه شدند و تجربه برخی کشورهای منطقه مانند لیبی این مسئله را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام ربانی با تأکید بر اینکه مقاومت امری ممکن و نتیجه‌بخش است، گفت: برخلاف دیدگاه کسانی که مقاومت را بی‌فایده می‌دانند، تجربه دفاع مقدس و تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که ایستادگی وظیفه مسلمانان، زمینه‌ساز پیروزی نهایی و تحقق وعده الهی است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدات دشمنان اظهار کرد: استقرار تجهیزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و در عین حال عقب‌نشینی مکرر از تهدیدات، نشان‌دهنده تردید و استیصال آنان در برابر قدرت و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه محلات ادامه داد: دشمنان به‌خوبی می‌دانند هرگونه اقدام نظامی با واکنش شدید ایران، گسترش دامنه درگیری، آسیب به منافع و زیرساخت‌های منطقه و تبعات گسترده اقتصادی همراه خواهد بود و همین موضوع آنان را در تصمیم‌گیری دچار تردید کرده است.

حجت الاسلام ربانی گفت: یکی دیگر از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی، حمایت و همراهی مردم با نظام، نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همین پشتوانه مردمی موجب ناکامی دشمنان شده است.

وی تصریح کرد: ملت ایران با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و استمرار مسیر مقاومت، دشمن را در شرایط استیصال قرار داده و قطعاً این ایستادگی، نصرت الهی و پیروزی نهایی را به همراه خواهد داشت.