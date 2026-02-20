به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه جمعه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه لرستان در سخنانی با تشریح دستاوردهای سفر رئیسجمهور به لرستان، اظهار داشت: شیوه دکتر پزشکیان قدری متفاوت از گذشته است، رویکرد این است که سفرهای دولت تأثیرگذار باشد، از لحظهلحظه حضور ایشان بهصورت مفید و مؤثر استفاده شود، برایناساس این سفر یک عقبه بیش از دوماهه دارد.
سفرهای دولت به استانها نمایشی نیست
وی با اشاره به جلسات متعدد در معاونت اجرایی رئیسجمهور، سازمان برنامهوبودجه، دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و... گفت: این امر برای این بود که نیازهای استان کارشناسی شود، پروژههایی که ضروریتر هستند شناسایی شوند و موردتوجه قرار گیرند.
استاندار لرستان با اشاره اینکه خوشبختانه ما در بدو ورود به لرستان برنامه عملیاتی و راهبردی لرستان را تدوین کردیم، گفت: در این راستا در حوزه آب، راه، کشاورزی و... با برنامه رفتیم و گفتوگوی مفصل دوماهه با وزرا و مسئولان نهاد ریاستجمهوری داشتیم و منجر به بستهای شد که در شورای برنامهریزی استان مصوب شد.
شاهرخی با بیان اینکه تلاش رئیسجمهور و تیم همراه این است که سفرهای دولت به استانها تأثیرگذار باشد و نمایشی نباشد، گفت: در سفر رئیسجمهور به لرستان دو تفاهمنامه واگذاری سازمان مسئولی منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد و همچنین صندوق بازنشستگی کشور برای احداث مجتمع کشت و صنعت در شهرستان معمولان را منعقد کردیم، همچنین سه پروژه را بهصورت برخط با حضور رئیسجمهور افتتاح کردیم، این پروژهها شامل سد «کمندان»، کارخانه سیمانسفید ازنا و همچنین طرح توسعه خط تولید آمپول و ویال کارخانه داروسازی بروجرد بودند.
کمیته و ستاد پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور در لرستان راهاندازی شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در این سفر رئیسجمهور به لرستان در حوزه عمرانی اختصاص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۲۰۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای واحدهای صنعتی، ۵۸ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی و... مصوب شد.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه این سفر، یک سفر پربار و واقعی بود، عنوان کرد: اعتبارات یاد شده تخصیص ۱۰۰ درصد خواهند داشت.
شاهرخی با بیان اینکه تفاوت سفرهای رئیسجمهور در این دوره با دورههای دیگر در این است که هر آنچه گفتهاند حتماً عمل میکنند، افزود: من هم در استان دستور دادم کمیته و ستاد پیگیری مصوبات سفر در لرستان ایجاد شود.
شاهرخی، گفت: هفتگی در معاونتهای استانداری و هر ۱۵ روز یکبار هم در دفتر استاندار روند تحقق این وعدهها بررسی میشود.
