۲ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۴۷

ترامپ: رای دیوان عالی فاجعه‌بار است؛ تعرفه جهانی ۱۰ درصدی اعمال می‌کنم

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به تصمیم دیوان عالی این کشور درباره تعرفه‌های گمرکی گفت که پس از این مسأله، مسیر متفاوت و قدرتمندتری را در پیش خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در اظهاراتی درباره تصمیم دیوان عالی آمریکا در خصوص تعرفه‌های گمرکی مدعی شد: دادگاه تحت تأثیر منافع خارجی قرار گرفته است.

وی افزود: کشورهای دیگر بسیار خوشحال هستند، اما خوشحالی آنها دوام زیادی نخواهد داشت.

ترامپ با انتقاد از این رأی تصریح کرد: تصمیم دیوان عالی درباره تعرفه‌های گمرکی بسیار فاجعه‌بار است.

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد: پس از تصمیم دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، گزینه‌های جایگزین در اختیار داریم.

وی افزود: اکنون از جایگزین‌هایی غیر از تعرفه‌های گمرکی که دیوان عالی آنها را رد کرده، استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: این حق را دارم که تمامی روابط تجاری با هر کشوری را قطع کنم.

ترامپ ادامه داد: تصمیم دیوان عالی توانایی رئیس‌جمهور برای اعمال تعرفه‌ها در آینده را محدود نمی‌کند.

ترامپ گفت: تصمیم امروز دیوان عالی اختیارات قوی‌تری به رئیس‌جمهور می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت: پس از تصمیم دیوان عالی اکنون مسیر متفاوتی را در پیش خواهم گرفت؛ شاید مسیری که از ابتدا باید انتخاب می‌کردم.

وی تأکید کرد: مسیری که اکنون طی خواهم کرد، از گزینه تعرفه‌های گمرکی قدرتمندتر است.

وی با اشاره به اختیارات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: اختیارات زیادی وجود دارد که رؤسای‌جمهور پیشین برای حفاظت از منافع ما از آنها استفاده نکرده‌اند و من می‌توانم از آنها استفاده کنم.

ترامپ در ادامه خاطرنشان کرد: دیوان عالی همه تعرفه‌های گمرکی را لغو نکرده، بلکه یک نوع استفاده مشخص بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی را لغو کرده است.

وی همچنین اعلام کرد: امروز علاوه بر تعرفه‌های گمرکی عادی که هم‌اکنون اعمال می‌شود، فرمان اعمال تعرفه گمرکی جهانی ۱۰ درصدی امضا خواهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: قوانین فدرال متعددی وجود دارد که به رئیس‌جمهور اجازه اعمال تعرفه‌های گمرکی را می‌دهد.

وی تصریح کرد: اکنون می‌توانم تعرفه‌هایی بسیار بالاتر از آنچه پیش‌تر وضع می‌کردم، اعمال کنم.

کد خبر 6754821

    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      سلام. امروز یک دیوانه جنایتکار در رأس امور آمریکا قرار گرفته است و این دیوانه باید بداند که ملت بزرگ ایران اسلامی استخوان هایش راله می‌کنند و ذره‌ای از حق استفاده از انرژی هسته‌ای و غنی سازی در خاک کشور عزیزمان ایران اسلامی کوتاه نمی آیند. إن شاءالله.
    • IR ۰۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      مرگ بر ترامپ قمارباز زورگو جنایتکار آدمکش تروریست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها