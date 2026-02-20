به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در اظهاراتی درباره تصمیم دیوان عالی آمریکا در خصوص تعرفههای گمرکی مدعی شد: دادگاه تحت تأثیر منافع خارجی قرار گرفته است.
وی افزود: کشورهای دیگر بسیار خوشحال هستند، اما خوشحالی آنها دوام زیادی نخواهد داشت.
ترامپ با انتقاد از این رأی تصریح کرد: تصمیم دیوان عالی درباره تعرفههای گمرکی بسیار فاجعهبار است.
رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد: پس از تصمیم دیوان عالی درباره تعرفهها، گزینههای جایگزین در اختیار داریم.
وی افزود: اکنون از جایگزینهایی غیر از تعرفههای گمرکی که دیوان عالی آنها را رد کرده، استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: این حق را دارم که تمامی روابط تجاری با هر کشوری را قطع کنم.
ترامپ ادامه داد: تصمیم دیوان عالی توانایی رئیسجمهور برای اعمال تعرفهها در آینده را محدود نمیکند.
ترامپ گفت: تصمیم امروز دیوان عالی اختیارات قویتری به رئیسجمهور میدهد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اظهار داشت: پس از تصمیم دیوان عالی اکنون مسیر متفاوتی را در پیش خواهم گرفت؛ شاید مسیری که از ابتدا باید انتخاب میکردم.
وی تأکید کرد: مسیری که اکنون طی خواهم کرد، از گزینه تعرفههای گمرکی قدرتمندتر است.
وی با اشاره به اختیارات ریاستجمهوری آمریکا گفت: اختیارات زیادی وجود دارد که رؤسایجمهور پیشین برای حفاظت از منافع ما از آنها استفاده نکردهاند و من میتوانم از آنها استفاده کنم.
ترامپ در ادامه خاطرنشان کرد: دیوان عالی همه تعرفههای گمرکی را لغو نکرده، بلکه یک نوع استفاده مشخص بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی را لغو کرده است.
وی همچنین اعلام کرد: امروز علاوه بر تعرفههای گمرکی عادی که هماکنون اعمال میشود، فرمان اعمال تعرفه گمرکی جهانی ۱۰ درصدی امضا خواهم کرد.
رئیسجمهور آمریکا افزود: قوانین فدرال متعددی وجود دارد که به رئیسجمهور اجازه اعمال تعرفههای گمرکی را میدهد.
وی تصریح کرد: اکنون میتوانم تعرفههایی بسیار بالاتر از آنچه پیشتر وضع میکردم، اعمال کنم.
