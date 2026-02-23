به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان اروپا در بحبوحه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تعرفه‌ها، کار روی توافق اتحادیه اروپا و آمریکا را متوقف و رأی‌ گیری روز سه‌ شنبه را به تعویق انداخت.

این خبر را رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا اعلام کرد.

از سوی دیگر و در همین رابطه، بلومبرگ خبر داد که بروکسل روند تصویب توافق تجاری خود با آمریکا را متوقف می کند.

بر اساس اعلام این رسانه، منابع آگاه در پارلمان اروپا اعلام کردند که روند اجرایی تصویب توافق تجاری میان بروکسل با واشنگتن را به حالت تعلیق در می آورند.

بلومبرگ اضافه کرد که بروکسل از آمریکا خواسته است تا توضیحات و اطلاعات بیشتری را در این باره ارائه دهد.

این اقدام در پی تهدیدهای تعرفه‌ای مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه ها از ۱۰ به ۱۵ درصد روی می دهد.