به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا با هفت رأی موافق و چهار رأی مخالف، اعلام کرد: قانونی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هنگام اعمال گستردهترین تعرفهها از جمله تعرفههای متقابل به آن استناد کرده، در واقع به او قدرت اعمال این تعرفهها را نمیدهد.
این دادگاه، اعلام کرد: قدرت اصلی کنگره برای وضع مالیاتهایی مانند تعرفهها، طبق قانون اساسی، منحصراً به هیئت عالی قانونگذاری آمریکا، واگذار شده است. تعرفهها از اختیارات اصلی کنگره هستند.
دادگاه تجدیدنظر، اجرای حکم خود را تا ۱۴ اکتبر به تعویق انداخت تا به دولت ترامپ، فرصت دهد تا از دیوان عالی آمریکا بخواهد این تصمیم را لغو کند. ترامپ، روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر را مورد حمله قرار داد و اظهار کرد: دیوان عالی آمریکا، به نفع او رأی خواهد داد.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اگر این تعرفهها برداشته شوند، یک فاجعه کامل برای آمریکا خواهد بود. اگر اجازه داده شود که این تصمیم پابرجا بماند، به معنای واقعی کلمه، آمریکا را نابود خواهد کرد.
«کوش دسای»، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای جداگانه گفت: تعرفههای ترامپ، همچنان پابرجاست و مشتاقانه منتظر پیروزی نهایی در این موضوع هستیم.
حکم روز جمعه، دومین شکست متوالی ترامپ در پرونده سرنوشتساز موسوم به «وی. اُ. اس سلکشنز در برابر ترامپ» است. این پرونده از دو دادخواست جداگانه، یکی توسط ۱۲ ایالت و دیگری توسط پنج کسبوکار کوچک آمریکایی، تشکیل شده است. این طولانیترین پرونده از میان بیش از ۶ دادخواست فدرال است که استفاده ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) را برای اعمال تعرفههای گسترده به چالش میکشد.
«جفری شواب»، وکیل مدافع که نماینده شاکیان کسبوکارهای کوچک در این پرونده بود، گفت: یک دادگاه فدرال، برای دومین بار در این پرونده، حکم داده که تعرفههای به اصطلاح «روز آزادی ترامپ»، غیرقانونی است. «شواب» در بیانیهای، گفت: این تصمیم از کسب وکارها و مصرفکنندگان آمریکایی در برابر عدم اطمینان و آسیب ناشی از این تعرفههای غیرقانونی، محافظت میکند.
دولت آمریکا، استدلال کرده است که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، به ترامپ این اختیار را میدهد که در صورت لزوم برای رسیدگی به وضعیت اضطراری ملی، تعرفههای خاص کشور را در هر سطحی اعمال کند.
دادگاه تجارت بینالملل آمریکا در اواخر ماه مه این موضع را رد کرد و تعرفههای مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی ترامپ، از جمله تعرفههای متقابل جهانی او را لغو کرد. این حکم همچنین تعرفههای ترامپ بر کانادا، مکزیک و چین را که برای رسیدگی به قاچاق ادعایی فنتانیل به آمریکا وضع شده بودند، لغو کرد.
دادگاه فدرال به سرعت این حکم را در حالی که درخواست تجدیدنظر ترامپ بررسی میشد، متوقف کرد، اما چندین قاضی تجدیدنظر هنگام شنیدن استدلالهای شفاهی در اواخر ماه ژوئیه، نسبت به استدلالهای دولت ترامپ بسیار بدبین به نظر میرسیدند.
دادگاه در حکم روز جمعه، دریافت که تعرفههای مورد اعتراض از اختیارات ترامپ تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی فراتر رفته است. اکثریت قضای رأی دادند هم تعرفههای قاچاق و هم تعرفههای متقابل از نظر دامنه، مقدار و مدت نامحدود هستند.
این تعرفهها تقریباً برای تمام کالاهای وارداتی به آمریکا، اعمال میشوند و در مورد تعرفههای متقابل، تقریباً برای همه کشورها اعمال خواهند شد. این تعرفهها، نرخهای بالایی را اعمال میکنند که دائماً تغییر میکنند و از نرخهای تعیین شده در آمریکا فراتر میروند.
تصمیم دادگاه تجدیدنظر فقط چند ساعت پس از آن اتخاذ شد که مذاکرهکنندگان ارشد تجاری ترامپ از قضات خواستند آنچه را که تحولات تکمیلی در این پرونده مینامیدند، از جمله ارزیابی دفتر بودجه کنگره مبنی بر اینکه تعرفهها کسری بودجه آمریکا را در دهه آینده چهار تریلیون دلار کاهش میدهد، در نظر بگیرند.
بر اساس گزارش شبکه خبری سیانبیسی، «هاوارد لوتنیک»، وزیر بازرگانی آمریکا، در بیانیهای به دادگاه گفت: لغو تعرفههایی که ترامپ تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی وضع کرده است، آسیبهای عظیم و جبرانناپذیری به آمریکا و سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا، هم در حال حاضر و هم در آینده، وارد خواهد کرد. او گفت: چنین حکمی، منافع استراتژیک گستردهتر آمریکا را در داخل و خارج از آمریکا، تهدید خواهد کرد، احتمالاً به تلافی و لغو قراردادهای توافق شده توسط شرکای تجاری خارجی منجر خواهد شد و مذاکرات حیاتی جاری با شرکای تجاری خارجی را از مسیرش خارج خواهد کرد.
نظر شما