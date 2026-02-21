به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "فلسطین اونلاین"، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) جمعه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله به اردوگاهی که میزبان هزاران آواره فلسطینی و به‌شدت مملو از ساکنان غیرنظامی است، اقدامی خطرناک و بی‌اعتنایی آشکار به همه قوانین و عرف‌های بین‌المللی و بیانگر اصرار دولت اشغالگر صهیونیستی بر گسترش دامنه تجاوزات و برهم زدن امنیت و ثبات در منطقه است.

در این بیانیه آمده است: ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره حمله به این اردوگاه، بهانه‌هایی واهی است که در برابر واقعیت‌ها راه به جایی نخواهد بود.

حماس تأکید کرده است که «مقر هدف قرارگرفته متعلق به نیروی امنیتی مشترک بوده که مأموریت آن حفظ امنیت و ثبات در اردوگاه است.

حماس با مسئول دانستن رژیم اشغالگر صهیونیستی نسبت به پیامدهای این تجاوز، از جامعه بین‌المللی، کشورهای عربی و اسلامی خواست که برای توقف فوری این حملات اقدام کرده، به مسئولیت‌های سیاسی و حقوقی خود عمل کرده و رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل جنایاتش بازخواست کرده و از مردم فلسطین در همه میادین حمایت و حفاظت کنند.

در همین حال، جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: تجاوز به اردوگاه عین‌الحلوه نقض حاکمیت لبنان و تشدیدی خطرناک علیه مردم و اردوگاه‌های فلسطینی است.



اردوگاه عین‌الحلوه در حومه شهر صیدا در جنوب لبنان قرار دارد که دیروز هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در حمله صهیونیست ها به محله حطین در اردوگاه عین الحلوه 2 تن شهید و شمار دیگری نیز زخمی شدند.