به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، یوسی یهوشع تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد، اسرائیل اذعان دارد که یک راهکار قدرتمند برای رویارویی با هزاران موشک بالستیک ایران وجود ندارد.

وی اضافه کرد، با وجود آن که شاید بتوان با گسترش سامانه های پدافند هوایی از شدت این حملات کاست اما نمی توان به صورت کامل با آن مقابله کرد.

یهوشع همچنین به قدرت ایران در تولید تعداد زیادی از موشک های بالستیک اشاره کرد.

علاوه بر این، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا نیز اعتراف کرده بود که ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس آبراهام لینکلن این کشور مانند یک اردک نشسته در برابر ایران به شمار می رود که می تواند آن را به اعماق دریا بفرستد.