مدارس شیفت ظهر زابل تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی فرمانداری ویژه شهرستان زابل اعلام کرد: براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان وبلوچستان، با توجه به تداوم وزش باد شدید، افزایش میزان گرد و غبار و نامساعد بودن شرایط جوی در منطقه سیستان، و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان تمامی مدارس شیفت ظهر شهرستان زابل در تمامی مقاطع تحصیلی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ تعطیل است.

