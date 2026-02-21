۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

مدارس شیفت ظهر زابل تعطیل شد

زابل- مدارس شیفت ظهر شهرستان زابل به دلیل افزایش گرد و غبار و شرایط نامساعد جوی در روز شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی فرمانداری ویژه شهرستان زابل اعلام کرد: براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان وبلوچستان، با توجه به تداوم وزش باد شدید، افزایش میزان گرد و غبار و نامساعد بودن شرایط جوی در منطقه سیستان، و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان تمامی مدارس شیفت ظهر شهرستان زابل در تمامی مقاطع تحصیلی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ تعطیل است.

