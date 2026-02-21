به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور عطایی در سخنانی با اشاره به مرحله دوم تسهیلات خرید ماشین‌آلات عمرانی و طرح‌های درآمدزا دهیاری‌ها، اظهار داشت: بر اساس تقاضاهای واصله، تسهیلات مذکور برای خرید ۱۳ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی سنگین و نیمه‌سنگین از جمله بیل مکانیکی، کامیون حمل زباله مکانیزه و... و یک طرح درآمدزای تجاری - اقامتی در روستای «گرجی» شهرستان ازنا تخصیص‌یافته است.

وی گفت: طبق شیوه‌نامه ابلاغی، ۹۰ درصد بهای تمام شده طرح‌ها با سپردن ضمانت بانکی از سوی دهیاری به بانک استان، به‌حساب آنها واریز خواهد شد و پس از پرداخت سهم دهیاری از محل منابع داخلی دهیاری، ماشین‌آلات به مالکیت دهیاری درخواهد آمد و با انعقاد قرارداد رسمی تحویل می‌شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان با اشاره به فلسفه وجودی دهیاری‌ها، اقدام فوق را گامی مؤثر در مسیر خدمات‌رسانی به روستاها و تقویت توان مالی و اجرایی دهیاری‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با جذب سایر منابع در سال آتی، سایر دهیاران مستعد و واجد شرایط استان نیز بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

عطایی از تمامی دهیاران استان خواست تا نسبت به ارائه طرح‌های درآمدزا برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها اقدام کنند.

وی گفت: موضوع اخذ تسهیلات برای دهیاری‌ها برای اولین‌بار است در استان اتفاق می‌افتد.