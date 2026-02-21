به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: یکی از مسائل مهم استان، موضوع منابع و مصارف بانکی است و اگر محدودیت‌های موجود در این زمینه کاهش یابد، گام مهمی در حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های فعال در استان به داخل کردستان با جدیت پیگیری شود، چرا که این اقدام می‌تواند نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی استان داشته باشد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی ادامه داد: متأسفانه استان کردستان در حوزه خدمات بانکی با چالش‌هایی مواجه بوده و این موضوع همواره موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است.

بیگلری همچنین به معضل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد افراد سودجو با پرداخت مبالغ اندک، کارت بازرگانی افراد کم‌اطلاع را دریافت کرده و از آن برای فعالیت‌های اقتصادی کلان استفاده کرده‌اند، به‌طوری که بدهی‌های مالیاتی سنگین برای صاحبان اصلی کارت ایجاد شده است.

وی خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد و افزود: لازم است سازوکارهای نظارتی دقیق‌تری برای صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی ایجاد شود تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین ضروری است با همکاری دستگاه قضایی، اداره مالیات و دستگاه‌های اجرایی، راهکاری برای حمایت از افرادی که ناخواسته در این مسیر متضرر شده‌اند، فراهم شود.

بیگلری خاطرنشان کرد: تقویت نظارت، ساماندهی فرآیندها و حمایت از فعالان اقتصادی واقعی، نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.