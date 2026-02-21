به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه نتایج ناامیدکننده خود در رقابتهای لیگ برتر فصل ۱۴۰۵۱۴۰۴، این بار مقابل خیبر خرمآباد تن به شکست داد که بار دیگر نشان داد برتری در مالکیت توپ، تضمینی برای پیروزی این تیم نیست و سرخ ها با بن بست تاکتیکی عجیبی روبرو شده اند.
مالکیت ۶۷ درصدی بیحاصل
پرسپولیس با ثبت ۶۷ درصد مالکیت توپ، جریان بازی را مقابل شاگردان مهدی رحمتی در اختیار داشت. تعداد بالای پاسها و دقت در گردش توپ نشاندهنده تلاش این تیم برای کنترل ریتم مسابقه بود. سرخها در میانه میدان هم با دقت پاس ۸۵ درصدی کماشتباه ظاهر شدند و با پاسهای پرتعداد، سعی کردند ساختار دفاعی خیبر را باز کنند.
با این حال این برتری آماری بیشتر به گردش توپ در مناطق کمخطر محدود شد. پرسپولیس در انتقال از فاز میانی به فاز تهاجمی با مشکل مواجه بود و در نهایت، این مالکیت بالا به خلق موقعیتهای تعیینکننده منجر نشد.
برابری در عدد ولی تفاوت در کیفیت!
یکی از نکات قابل توجه مسابقه، تساوی دو تیم در تعداد شوتهای در چارچوب بود. هر دو تیم ۵ ضربه در چارچوب ثبت کردند. آماری که برای تیمی با ۶۷ درصد مالکیت، چندان مطلوب به نظر نمیرسد.
در حالی که پرسپولیس از ۵ شوت در چارچوب خود بهره چندانی نبرد اما خیبر نهایت استفاده را از موقعیتهایش برد. دو ضربه این تیم به گل تبدیل شد و ۳ شوت دیگر نیز خطر جدی روی دروازه سرخها ایجاد کرد. همین تفاوت در بهرهوری، سرنوشت بازی را رقم زد.
پاسهای پرتعداد، اما بنبست تاکتیکی
پرسپولیس از نظر تعداد پاس و دقت در ارسالها عملکرد قابل قبولی داشت و آمار موفقیت در نبردها نیز برای این تیم پایینتر از حد انتظار نبود. با این حال، تیم در فاز نهایی حمله دچار ایستایی شد. نبود خلاقیت در یکسوم پایانی زمین و عدم توانایی در شکستن لایههای دفاعی حریف، سرخها را به بنبست تاکتیکی کشاند.
در مقابل، خیبر با رویکردی هدفمند و بازی مستقیمتر، با وجود تنها ۳۳ درصد مالکیت توپ، کارآمدتر ظاهر شد و نشان داد فوتبال نتیجهگرا لزوماً به مالکیت بالا وابسته نیست.
زنگ خطر برای سرخها همچنان آژیر میکشد
شکست ۲ بر یک سرخ ها بار دیگر ضعف پرسپولیس در تبدیل برتری آماری به نتیجه را نشان داد. تیمی که توپ را خوب در اختیار دارد و پاس های منظم اما بی فایده داشته است و در خلق موقعیتهای باکیفیت و استفاده از فرصتها هم ناکام بود.
اوسمار نه تنها حالا با مشکل جدی در استراتژی فنی روبرو شده است بلکه باید تاکتیک جدیدی را برای این تیم در فرصت کوتاه باقیمانده داشته باشد تا تیمش به نتیجه مطلوب برسد در غیر اینصورت صدای آژیر قرمز در اردوگاه سرخ برای مدیریت باشگاه و سرمربی برزیلی کَر کننده خواهد شد!
