  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

رفتار عجیب اوسمار پرسپولیس را دو روز تعطیل کرد!

رفتار عجیب اوسمار پرسپولیس را دو روز تعطیل کرد!

سرمربی پرسپولیس تمرینات این تیم را پس از تحمل باخت مقابل خیبر خرم آباد برای دو روز تعطیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته مقابل خیبر خرم آباد تن به شکست ۲ بر یک در ورزشگاه پاس داد تا سرخه ها پنمین شکست خود در دور برگشت را تجربه کنند.

با این حال اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم گرفت تمرینات تیم را به مدت دو روز تعطیل کند. به این ترتیب بازیکنان پرسپولیس امروز و فردا تمرینی نخواهند داشت و سپس مراحل آماده‌سازی خود را از روز دوشنبه آغاز می‌کنند.

این در حالی است که پرسپولیس باید شنبه هفته آینده به مصاف ذوب اهن در اصفهان رفته و آخرین شانس های خود را برای ماندن در کورس قهرمانی امتحان کند.

کد خبر 6755437

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حامد IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      به همه تیم‌ها هم ببازیم اتفاقی نمی‌افته تا آخر فصل فقط به استقلال نبازین،اسمار هم بمونه برای فصل بعد یه تیم خوب بسازه،این تیمو هاشمیان بست

