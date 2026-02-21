رفتار عجیب اوسمار پرسپولیس را دو روز تعطیل کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته مقابل خیبر خرم آباد تن به شکست ۲ بر یک در ورزشگاه پاس داد تا سرخه ها پنمین شکست خود در دور برگشت را تجربه کنند.

با این حال اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم گرفت تمرینات تیم را به مدت دو روز تعطیل کند. به این ترتیب بازیکنان پرسپولیس امروز و فردا تمرینی نخواهند داشت و سپس مراحل آماده‌سازی خود را از روز دوشنبه آغاز می‌کنند.

این در حالی است که پرسپولیس باید شنبه هفته آینده به مصاف ذوب اهن در اصفهان رفته و آخرین شانس های خود را برای ماندن در کورس قهرمانی امتحان کند.