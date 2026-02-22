پرسپولیس هیچ چیزی برای گفتن ندارد/ اوسمار کم بهانه بیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با باخت ۲ بر یک شامگاه جمعه مقابل خیبر خرم آباد متحمل پنجمین شکست خود در دور برگشت رقابت های لیگ برتر شد تا شاگردان اوسمار ویه‌را بدترین آمار ممکن در بازی های فصل زمستان خود را در ادوار گذشته لیگ برتر کسب کنند.

مرتضی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از عملکرد کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس بهانه های مطرح شده از سوی سرمربی تیم را تنها بخش کوچکی از مشکلات تاکتیکی بهترین تیم تاریخ لیگ برتر عنوان کرد. او با اشاره به ضعف های فنی و تکراری پرسپولیس در هفته های گذشته و همچنین عدم تمرکز بازیکنان در بازی های اخیر به نقد انها پرداخت.

اگر مشکل مدیریت است اوسمار شفاف بگوید

مدافع پیشین پرسپولیس درباره صحبت های اوسمار ویه‌را پس از باخت این تیم مقابل خیبر خرم آباد که رفتارهای مدیریت باشگاه را در نتایج تاثیرگذار دانست، گفت: من نمی گویم تصمیم های مدیریتی نقشی در نتایج تیم ندارد اما می خواهم به عنوان یک پیشکسوت و هوادار فعلی پرسپولیس بدانم منبع این جریان هایی که سرمربی می گوید کجاست؟! اوسمار باید شفاف سازی می کرد. او خودش گفت تمام خریدها زیر نظر او انجام شده است و حالا که تیم نتیجه نمی گیرد درباره بعضی از بازیکنان که خواسته بود اما جذب نشدند حرف می زند که چندان جالب نیست.

فنونی زاده تاکید کرد: به نظرم خیلی خوب است که همه شفاف درباره اتفاقات صحبت کنند چون همه می گویند هوادار سرمایه اصلی است پس همین سرمایه اصلی هم باید بداند در باشگاه چه خبر است.

بازیکن پرسپولیس چرا خسته نیست؟!

مدافع پیشین پرسپولیس با نقد عملکرد کادرفنی این تیم یادآور شد: وقتی بازیکنی در تیم پرسپولیس با ان همه هوادار بازی می کند طوری در زمین باید بدود که وقتی سوت پایان کشیده شد نای راه رفتن نداشته باشد ولی واقعا چنین چیزی را در پرسپولیس شاهد نیستیم. بازیکن پرسپولیس استرس بالایی دارد و خیلی مشخص هم بازی نمی کند. من نمی خواهم همه چیز را پای کادرفنی بنویسم اما آنها بهتر از هرکسی می دانند چه اتفاقی در تمرینات می افتد که حتی بازی ساده هم نمی توانیم در عملکرد انها ببینیم.

عادت به باختن پرسپولیس اصلا عادت نیست!

فنونی زاده درباره ناراحتی هواداران پرسپولیس دراره نتایج کسب شده گفت: از من هم می پرسند که چرا پرسپولیس به این روز افتاده است. ما وقتی در این تیم بازی می کردیم و می باختیم رویمان نمی شد از اتاق بیرون بیاییم چون هیچوقت به باخت عادت نداشتیم. الان هم پرسپولیس همین است و نباید هیچ وقت به بازنده بودن عادت کند.

اوسمار با کارنامه خوب برود

پیشکسوت پرسپولیس در پایان درباره شانس قهرمانی این تیم در لیگ برتر فصل جاری تاکید کرد: من نمی گویم غیرممکن است اما کار سختی است. من فکر می کنم بهتر است اوسمار با پرسپولیس کارش را با تمرکز و قدرت بیشتر ادامه دهد تا اگر هم خواست از پرسپولیس برود با کارنامه قابل قبول در پایان فصل جدا شود. بهتر است دست از بهانه جویی بردارد و با همه وجود برای خروج پرسپولیس از این وضعیت تلاش شود.