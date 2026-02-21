به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت های فصل جاری لیگ برتر به طور کابوس واری برای پرسپولیس جریان دارد. متحمل شدن ۵ شکست از ۷ مسابقه باعث شده تا سرخ ها در سراشیبی سقوط با اوسمار ویه‌را قرار بگیرند و سرمربی برزیلی نیز پس از باخت شب گذشته مقابل خیبر خرم آباد، اقدامات باشگاه را دلیلی بر کسب نتایج ضعیف بیان کند.

اوسمار نارضایتی و ناراحتی خود بابت انتشار نامه انضباطی با دستورهای پیمان حدادی مدیرعامل سرخ ها را به وضوح بیان کرد تا جنگ بین او با حدادی وارد فاز جدیدی شود.

مدیرعامل پرسپولیس که تنها چند روز قبل پس از جریمه ۲۰ درصدی خود و اعضای تیم اعلام کرد روی قهرمانی پرسپولیس شرط می بندد حالا با موضع تند همین سرمربی روبرو شده است تا خیلی ها تصور کنند احتمال برکناری اش وجود دارد.

با این حال حدادی شب گذشته و همچنین در جلسه صبح امروز به صراحت اعلام کرده است از اوسمار ویه را حمایت می کند و او تا پایان فصل با هر نتیجه ای به عنوان سرمربی کارش را ادامه خواهد داد.

مدیرعامل پرسپولیس به هیئت مدیره اعلام کرده است هرگونه تغییری صرف نظر از هزینه هایی که دارد باعث افزایش تنش در رختکن تیم خواهد شد و نمی خواهد همچون همتایان خود در باشگاه استاقلال قید همکاری با سرمربی خارجی را بزند.