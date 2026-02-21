  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

با وجود ۵ شکست در ۷ مسابقه؛

حدادی روی اعصاب هواداران راه می‌رود/ اوسمار همچنان سرمربی پرسپولیس!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با وجود انتقادات تند و تیز سرمربی از وی حمایت کرد و قصدی برای برکناری او ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت های فصل جاری لیگ برتر به طور کابوس واری برای پرسپولیس جریان دارد. متحمل شدن ۵ شکست از ۷ مسابقه باعث شده تا سرخ ها در سراشیبی سقوط با اوسمار ویه‌را قرار بگیرند و سرمربی برزیلی نیز پس از باخت شب گذشته مقابل خیبر خرم آباد، اقدامات باشگاه را دلیلی بر کسب نتایج ضعیف بیان کند.

اوسمار نارضایتی و ناراحتی خود بابت انتشار نامه انضباطی با دستورهای پیمان حدادی مدیرعامل سرخ ها را به وضوح بیان کرد تا جنگ بین او با حدادی وارد فاز جدیدی شود.

مدیرعامل پرسپولیس که تنها چند روز قبل پس از جریمه ۲۰ درصدی خود و اعضای تیم اعلام کرد روی قهرمانی پرسپولیس شرط می بندد حالا با موضع تند همین سرمربی روبرو شده است تا خیلی ها تصور کنند احتمال برکناری اش وجود دارد.

با این حال حدادی شب گذشته و همچنین در جلسه صبح امروز به صراحت اعلام کرده است از اوسمار ویه را حمایت می کند و او تا پایان فصل با هر نتیجه ای به عنوان سرمربی کارش را ادامه خواهد داد.

مدیرعامل پرسپولیس به هیئت مدیره اعلام کرده است هرگونه تغییری صرف نظر از هزینه هایی که دارد باعث افزایش تنش در رختکن تیم خواهد شد و نمی خواهد همچون همتایان خود در باشگاه استاقلال قید همکاری با سرمربی خارجی را بزند.

کد خبر 6755257
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کارگر IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بانک شهر به جای تبلیغات و در آمد زایی به فکر پرسپولیس باشه،ما برای فصل بعد یه تیم جوان به همراه ۲ تا ۳ بازیکن از بهترین بازیکنان جهان میخوایم،بهترین بازیکن منظورم بازیکن بالای ۲۰ میلیون دلاره
    • ارمان IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بازیکن تاپ خارجی نیاز داریم،تیم های عربستانی نزدیک به یک میلیارد دلار هزینه میکنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها