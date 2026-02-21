۷۳ داوطلب شورای شهر پیشوا تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در پیشوا خبر داد.
فرماندار پیشوا با اشاره به ابلاغ نتایج بررسی صلاحیتها اظهار داشت: پس از اعلام نظر هیأت نظارت شهرستان، نتایج از امروز دوم اسفندماه ۱۴۰۴ در محل فرمانداری به داوطلبان ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه در این دوره ۸۰ نفر ثبتنام کردهاند، افزود: صلاحیت ۷۶ نفر مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صلاحیت ۷۳ نفر معادل حدود ۹۶ درصد داوطلبان تأیید و صلاحیت ۳ نفر معادل ۴ درصد احراز نشد. همچنین یک نفر از ادامه رقابت انصراف داده است.
فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان پیشوا با اشاره به حقوق قانونی داوطلبان تصریح کرد: افرادی که صلاحیت آنان تأیید نشده است، مستند به بند «ب» ماده ۶۴ قانون، میتوانند ظرف چهار روز از تاریخ اعلام نظر، اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کنند.
دانشآموز با بیان اینکه مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی از سوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۴ ساعت پیش از شروع رأیگیری ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: رعایت دقیق ضوابط و مقررات تبلیغاتی از سوی همه داوطلبان ضروری است و در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی انجام میشود.
وی در پایان صیانت از حقوق داوطلبان و برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند را از اولویتهای ستاد انتخابات شهرستان برشمرد و از نامزدها خواست اخبار و اطلاعیههای مرتبط را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند.
