حائری: مفاهیم قرآنی باید در زندگی روزمره مردم جاری شود

حجت الاسلام والمسلمین جواد حائری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز سومین سال اجرای طرح «زندگی با آیهها» بیان کرد: امسال با یک بازطراحی جدی وارد میدان شدهایم تا این پویش را پرشورتر و اثرگذارتر از سالهای گذشته پیش ببریم؛ تلاش ما این بوده که با ایجاد تحولات اساسی در ساختار و محتوا، یک حرکت گسترده و ماندگار در سطح استان سیستان و بلوچستان شکل بگیرد.
رئیس تبلیغات اسلامی زاهدان ادامه داد: در این دوره هدفگذاری کردهایم حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار سفیر «زندگی با آیهها» را برای جامعه مخاطبی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر تربیت و توانمند کنیم.
وی گفت: مجموعههای مختلفی از جمله آموزش و پرورش، کمیته امداد، مکاتب قرآنی اهل سنت، امور اهل سنت، نهادهای حوزوی، دستگاههای حاکمیتی و گروههای مردمی پای کار آمدهاند.
حائری تاکید کرد: نکته مهم این است که این طرح متعلق به یک دستگاه خاص نیست؛ هیچ نهادی مالک آن نیست، بلکه همه نسبت به آن مسئولیت دارند.
وی با تأکید بر رویکرد محتوایی این نهضت گفت: هدف ما این است که آیات قرآن را از سطح قرائت صرف خارج کرده و به عرصه رفتار و سبک زندگی وارد کنیم؛ قرآن باید در زندگی روزمره مردم جاری شود، نه اینکه صرفاً در حد روخوانی باقی بماند.
رئیس تبلیغات اسلامی زاهدان اظهار داشت: بر همین اساس، برای ماه مبارک رمضان ۳۰ آیه منتخب را محور قرار دادهایم و برای این آیات، ۲۱ قالب محتوایی متناسب با گروههای مختلف از نوجوانان و جوانان گرفته تا بانوان، نخبگان و مبلغین طراحی شده است؛ بهگونهای که حتی کودکان نیز بتوانند از این محتوا بهرهمند شوند.
وی سه محور اصلی طرح را شبکهسازی سفیران آیهها، برگزاری مسابقات و آزمونها همراه با صدور گواهی، و تمرکز بر تبیین و تکرار ۳۰ آیه منتخب عنوان کرد و ادامه داد: شرکتکنندگان پس از حفظ آیات میتوانند از طریق سامانههای طراحیشده گواهی دریافت کنند و در مسابقات با جوایز معنوی و مادی شرکت کنند.
حائری همچنین از همراهی رسانه ملی خبر داد و گفت: صدا و سیما با تولید دو برنامه ویژه سحر و افطار با محوریت «زندگی با آیهها» به این جریان پیوسته است و علمای اهل سنت و تشیع به تبیین آیات خواهند پرداخت؛ آموزش و پرورش استان نیز با مشارکت گسترده دانشآموزان وارد میدان شده و بر کسب رتبه برتر کشوری تأکید دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکرار و گفتوگوی مستمر پیرامون این آیات، مفاهیمی همچون نجاتبخشی قرآن، مقاومت، عزت، اتحاد، اتصال به قدرت الهی، استقامت، نصرت و پیروزی در ذهن و زندگی مردم نهادینه خواهد شد.
